想買「海風藤」卻拿到「斷腸草」 廣東婦人煲湯中毒亡

斷腸草。 (取材自廣東疾控)

廣東肇慶一位老人日前在一店鋪購買藥材「海風藤」煲湯飲用，喝完後昏迷不治身亡，原來是涉事店舖誤將「斷腸草」當成海風藤銷售。調查發現，去年11月也有一對夫婦因誤買斷腸草中毒住院，但店家並未公布，導致後續老婦人誤食。目前懷集縣公安局已立案偵查，並拘留涉事店鋪老闆。

來源：九派新聞

紅星新聞報導，事發2024年11月底，老人到當地一店鋪打算買一捆日常煲湯的藥材「海風藤」祛濕。2024年12月10日，老人煲湯飲用後胸痛且昏迷不醒，被緊急送往醫院，醫生診斷為「斷腸草中毒」。

家屬說明，婦人平時身體都很健康，有點腰骨痛，其他沒有什麼毛病。家屬發現，去年11月27日有一對夫婦也在同個店鋪買了「海風藤」後中毒住院被搶救回來，但店主並未公布，導致母親12月中旬繼續誤食。

這對中毒的夫婦在附近開五金店，他們飲用購買回來的「海風藤」後也出現中毒症狀，被送醫後洗胃、催吐，最近轉院至廣州的重症監護室才被搶救回來。

報導指出，懷集縣公安局於2024年12月15日出具的立案告知書顯示，已就涉事店鋪銷售有毒食品一案進行立案偵查。經查，涉事店鋪誤將斷腸草當成「海風藤」進行銷售。目前，該商店老闆已被公安部門拘留。

市監局工作人員說明，懷集縣是養豬大縣，農戶日常需要用到斷腸草治療豬病，各商鋪和攤販均可合法銷售斷腸草。搜查店鋪裡的藥草時發現，此事發生後，當地已建議商戶暫停售賣，避免出現類似事件。