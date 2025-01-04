免簽好與壞／外國客赴華過春節訂單暴增 寮國卻叫停政策

西藏拉薩市三日舉辦傳統服飾巡遊活動，為冬遊西藏增添了濃郁的文化氣息與獨特魅力。（中新社）

中華民族傳統佳節春節去年12月申遺成功，加上過境免簽等入境政策推動，在即將到來的首個非遺中國年假期，外國遊客來華訂單量暴增達203％，最喜歡去的中國城市前五名是上海、深圳、廣州、北京、哈爾濱。不過，去年給予中國團客15日免簽優惠的寮國，因迎來的是大量「一條龍」低價中國團，當地業界賺不到錢，去年底政策到期後已叫停。

距離2025蛇年春節還有不到一個月，新春旅遊市場已然明顯升溫。據錦觀新聞報導，多個旅遊平台近日發布2025春節旅遊市場預測顯示，相較於去年春節，外國遊客熱衷來過中國年。

原因除了最新施行的過境免簽外國人在境內停留時間延長為240小時後以及2024年以來「免簽圈」的持續擴容作用，2025蛇年也是春節列入非遺後的第一個中國年，吸引不少外國遊客造訪，攜程數據顯示，春節期間入境遊訂單同比增長達203%。

主要客源地國家為：南韓 、馬來西亞、新加坡 、日本、美國、澳洲、泰國 、英國、俄羅斯、越南等。外國遊客熱衷的國內目的地是上海、深圳、廣州、北京、哈爾濱、成都、廈門、珠海、重慶、杭州。來華體驗中國年在海外社交平台上已然成風，年底對韓免簽政策的施行更是吸引了大批南韓遊客前往哈爾濱、成都、上海等熱門旅遊城市，春節期間，南韓入境遊預訂訂單量同比增長452%。

在中國民眾出境遊方面，數據顯示，2025年春節期間，熱門出境遊目的地包括日本、泰國、馬來西亞、南韓、新加坡等地。

不過據自由亞洲電台報導，寮國去年給予中國團客15日免簽優惠，迎來的卻大量低價中國團，且採取「一條龍」模式，當地業界無從受惠，在國內業界反對下，當地官方在去年底政策到期後已叫停，明令自2025年1月1日起不再實施團客免簽政策。

「中央社」引述當地「微笑寮國旅遊公司」負責人蕭清松表示，中國地接社找當地導遊大多沒給薪水，低價團帶來的都是無甚購買力的大叔、大媽，去年10月有一名導遊發現旅客都不購物就「棄團」。另一是溝通問題，中國低價團團費低，不提供餐點，通常都是把人帶到定點自己去找吃的，但中國人普遍不講英文，到了現場一直對店家和小販說中文；此外中國人說話比較大聲，大量人潮也帶來垃圾等問題，令當地民眾感到困擾。