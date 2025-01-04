失業怎辦？1天付4美元「假裝上班公司」讓你拍桌罵領導

中國網民上網哭訴失業。（視頻截圖）

失業了不想讓家人知道怎麼辦？日前在喜劇綜藝節目前出現的段子「假裝上班」如今出現真實版。有網友開設了一間「假裝上班有限公司」，只要每天支付29.9元人民幣(約4美元)，就算失業了也有地方能「繼續上班」。不少網民笑道「付費上班終於出現了」，但也有人直說「這不就是網咖嗎」、「失業了還能天天花30元」？

來源：哥阿笨

香港 01引述網易報導，該「假裝上班有限公司」提供的辦公環境高度模擬真實職場氛圍，設有辦公桌椅、電腦等設備，並提供午餐。上班時間為上午10點至下午5點，無需打卡，並允許員工自由使用手機。目前，公司仍有15個職缺待填。

公司老闆在接受媒體採訪時透露，因中國內需疲軟、外資撤離等因素導致經濟低迷，失業率居高不下，該服務旨在為失業者提供一個掩飾真實情況的解決方案。他表示：「如果你失業了，但不想讓家人知道，就可以來這裡假裝上班。」此外，他特別提到會定期「巡視」，營造出真實職場中的「摸魚快感」，甚至讓員工體驗拒絕工作方案或對老闆「拍桌子」的自由。

此消息在網上引起討論，有網友留言分享自身經驗，質疑「失業能忽悠家裡超過半個月的都不多」、「真失業哪裡捨得每天花30塊錢，大部分都在免費的圖書館 吧」；也有網友笑稱「30塊管中午飯、電腦隨便玩，真是把網咖卷沒了」、「夏天有空調吹，冬天有地方保暖，短期當過渡期還是可以」。