銀川地震／高中生折返背殘疾同學 「這個回頭太帥了」

地震時郭姓高中生背起行動不便的同學往外衝。(視頻截圖)

寧夏銀川兩天來多次發生地震 ，最高震度4.8級，造成當地居民恐慌，尤其藍天救援隊志願者竟造謠「寧夏將發生大地震」，不少居民嚇到出城避難，造成車流擁堵，街頭有不少不敢回家在車裡或空地過夜的民眾，聽到爆竹聲就以為是地震，猶如驚弓之鳥，堪稱心理折磨。地震中也有暖心故事，一位回頭背著行動不便同學一起衝出教室的男學生火了，網民紛紛為他點讚。

地震時郭姓高中生背起行動不便的同學往外衝。(視頻截圖)

來源：閃電新聞

據九派新聞報導，1月2日上午10時1分、下午4時43分，銀川市永寧縣相繼發生4.8級、4.6級地震。3日凌晨3時45分、上午9時27分，興慶區和金鳳區又接連發生3.0級、3.2級地震。寧夏地震台總工程師丁風和表示，震感明顯震感是因為這兩次地震都發生在銀川斷陷盆地內，具有放大效應，但形變等資料均沒有異常變化，不必過於恐慌。

但當地多位地震親歷者說，儘管目前大都是玻璃震碎、牆壁及地面出現裂縫等較輕微災情，2天內經歷4次3級以上地震，整個人都被恐懼和不安籠罩著。有人看到東西震動就會懷疑是不是地震；有人因地震來臨前能聽到「轟」的地裂聲，像驚弓之鳥，對爆竹、煙花聲格外敏感；有人因鄰居房子出現裂縫，將車開到荒地上度過驚險一夜。

許先生住2樓，地震發生時和很多鄰居跑下樓避難，銀川氣溫很低，又不敢待在家裡，他們家決定輪流守夜，一旦有餘震發生便把睡著的人喊醒，精神被恐懼和不安籠罩。

陳女士（化姓）是外地人，她說這次地震接連而來，有巨大的地裂聲，伴隨著「轟隆隆」的聲音，搖晃到讓人頭暈，有人散布大地震謠言，導致恐慌的情緒更加蔓延，大家也都像驚弓之鳥一樣，對爆竹、煙花聲格外敏感。

付先生所住小區有的房子出現裂縫，第二次地震後不久，銀川的路上就開始堵車，大家紛紛把車開去加油、準備避難。下午5點半左右，銀川所有的主幹道都擁堵了。他帶了一些食物和水和女朋友在車裡過夜，晚上把車停在路邊的荒地上避險。

地震時郭姓高中生背起行動不便的同學往外衝。(取材自央視新聞)

據央視新聞，1月2日，寧夏銀川發生地震時，一名郭姓高中生剛跑出去幾步又瞬間拆返，背起腿腳不便的同學一起往外衝。網民們紛紛點讚高中生：「感動，這朋友要交一輩子的吧！」，「地震瞬間這個回頭太帥了」，「有擔當在這一刻具象化了」。高中生的媽媽說，看到這個視頻覺得兒子特別優秀。

另據新京報，涉及在微信 朋友圈造謠「「凌晨3點寧夏將發生大地震」的藍天救援隊志願者程某某，已被該隊開除，藍天救援隊並在1月2日深夜致歉，承諾將嚴格要求管理。