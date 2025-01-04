父是福建人 美知名17歲籃球明星入籍中國、註冊籃協

17歲美籍華裔球員朱正入籍中國。（取材自「中國籃鏡頭」）

中國男籃前線傳來一條重磅消息，出生於2007年、目前只有17歲的美籍華裔 球員朱正（Jacob Zhu），已經完成入籍註冊，出現在中國籃協本土球員的名單目錄之中。這也就意味著朱正未來有望代表中國男籃征戰各類世界大賽 。

來源：YouTube

搜狐新聞報導，之前曾傳出中國籃協希望歸化朱正的消息，這位父親是中國福建人、母親是牙買加人的美籍混血球員，一直都是美國家喻戶曉的高中籃球明星。這一次，朱正選擇的入籍程序，屬於是上海的歸國華僑通道，與谷愛凌類似，北京政府並不承認朱正的美籍國籍，因而也避免了雙國籍的難題。同時，由於朱正落戶上海，所以他接下來也有資格代表上海男籃2025年全運會籃球u18組別的比賽。

現年17歲的朱正，身高只有180公分，但他在場上憑藉嫻熟的運球和出色的傳球視野，吸引眾多美國球探的關注，目前朱正也收到11所NCAA D1聯盟大學的邀請，而上海男籃方面也願意繼續支持朱正在NCAA發展，並不會急於徵召他回國參賽。

朱正的入籍成功，是中國籃球的一個歷史性時刻，不同於李凱爾的歸化入籍路線，還需要國際籃聯等相關部門的批准同意，朱正這次走的歸國華僑路線，等同於徹底改變他的身分，未來如果朱正在CBA聯賽打球，他也將和其他本土球員一樣，不會占據任何外援名額。

此次中國籃協費盡力氣將朱正歸化，其根本目的是為了通過這種歸化引援的方式，更直接的提升中國男籃的綜合實力。接下來，朱正很有可能會先跟隨中國男籃U19國青隊，參加U19男籃世界杯的比賽，後續也會被抽調進入一線隊，跟隨中國男籃參加各類世界大賽。