3天接3代言 樊振東接棒劉翔、谷愛凌 上演「東哥很忙」

樊振東。（新華社資料照片）

剛宣布退出WTT（世界桌球職業大聯盟）排名的中國乒乓球名將樊振東，僅用了三天，就先後成為凱迪拉克、小米 品牌代言人，和MLB 中國區冠軍榮耀大使，讓不少網民直呼「三天三簽，東哥很忙」。業界分析，此前，樊振東已代言安踏、伊利等品牌，這次再被對代言人要求高的凱迪拉克相中，證明樊振東已是體育頂流，他的商業價值和影響力正在進一步提升。

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澎湃新聞報導，剛步入2025年，27歲的樊振東比想像中更加忙碌。

1月2日，先是雷軍發布視頻，稱樊振東是小米公司2025年首款新機REDMI Turbo4的代言人。隨後，樊振東發布社交媒體，宣布自己成為MLB中國區冠軍榮耀大使。

「我雖然是職業運動員，但其實也是一個體育愛好者，除了乒乓球，其他很多體育項目我都非常喜歡。也希望有這樣一個機會去了解更多不同體育項目的獨特魅力。」樊振東也希望自己不被簡單局限在乒乓球職業運動員的身分中。

僅僅一天後，樊振東再次解鎖新身分，成為凱迪拉克品牌代言人，有網民調侃：「三天兩簽，東哥也太忙了。」

其實早在去年10月中旬，凱迪拉克官微便發布一條視頻，記錄樊振東的提車全過程。工作人員特意給樊振東準備皇馬隊歌和一後備廂的乒乓球。2024年12月27日，當樊振東宣布退出國際賽場時，凱迪拉克官微也進行轉載，並寫道：「莫問前路，盡是坦途。」顯然兩者的合作早在醞釀之中。在巴黎奧運 逐漸遠去的當下，樊振東的價值卻愈來愈被贊助商所認可。

事實上，當下的樊振東已經手握不少代言，包括安踏、伊利、REDMI在內的品牌都由樊振東代言。

相比之下，凱迪拉克在中國運動員代言人的選擇上一向克制。運動員層面此前僅有兩個代言人，分別是2007年簽約劉翔和2021年簽約谷愛凌。從兩位運動員的簽約時間點就可以勾勒出他們對於運動員代言人超高的要求——超越歷史的頂尖成績、出眾的外形、極具感染力的個性、超越項目的巨大影響力。

如今，乒乓球大滿貫冠軍樊振東成為凱迪拉克第三位攜手的運動員代言人，這也從側面證明了，在當下的中國體壇，樊振東恰恰就是體育頂流。