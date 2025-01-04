中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

中國最近爆發呼吸道感染疫情，許多地方醫院人滿為患。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。(路透)

每日郵報(Daily Mail)報導，中國再次爆發神祕病毒疫情 ，許多地方醫院人滿為患，不堪負荷；還有未經證實的報導聲稱，火葬場和殯儀館也爆滿。社群媒體 影片裡令人震驚的場景和官方遲遲未予評論，讓一些人將當前情況與中國新冠疫情爆發初期，相提並論。

除夕夜前後，網路開始出現顯示中國醫院不堪負荷的影片。在社群媒體發表的影片中，醫院病房擠滿戴口罩病人，家長抱著病童在兒科病房大排長龍。

地方新聞報導，最近疫情爆發屬於一種鮮為人知的人類偏肺病毒(HMPV，又稱人類間質肺炎病毒)，它通常會引起類似感冒的輕微疾病；但官方對此尚未證實。2022/23年冬季，中國另曾遭遇一波被稱為「白肺」的支原體肺炎(mycoplasma pneumonia)疫情，症狀也很輕微。有些人抱怨，白肺疫情爆發，得怪中國為遏制新冠病毒採取嚴厲封鎖和學校停課措施，導致兒童自然免疫力不足。

中國疾病預防控制中心(CDC)官方報告則指出，普通流感 是最近這波疫情主因；30%檢測結果呈流感陽性；因嚴重呼吸道疾病住院者，有14%的流感檢測結果呈陽性。

中國政府和世界衛生組織(WHO)尚未公開談論在社群媒體廣泛傳播的相關影片；但中國疾控中心警告，多種流感類疾病發生率正在上升。

疾控中心最新報告指出，截至12月29日當周數據顯示，北部省分當地醫院門診就診患者有7.2%是流感類疾病。此數字比前一周上升12%，高於2021年以來流感季節同一周的水平。

中國南部地區數據則顯示，5.7%門診就診是流感類疾病引起。此數字比前一周增加21%，也高於2021年同一周的水平，當時有4.1%就診次數是由於流感類疾病造成。但此數字低於2022年和2023年水平。