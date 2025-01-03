「網約護士」在中興起 像點外賣…1單約300元 平台抽3成

連平在客戶家裡，正在為病人靜脈採血。（取材自海報新聞）

像點外賣後請騎手送餐上門一樣，現在只要在手機上點點，就有「網約護士」上門進行專業護理。據報導，中國「網約護士」行業興起，有人四年接了3000單，以一個普通訂單成交金額約二、三百元（人民幣，下同），護士本人到手約70%計算，最多時可月入近2萬元，且是患者、醫院和護士三贏局面。

海報新聞報導，家有老人久病臥床，不方便去醫院；新買了一台家政無創呼吸機，需要專業護理人員上門調參數；身上有外傷但因工作忙碌，無法勤去醫院換藥……諸多不方便去醫院的情況，現在可以從手機上下單，在家坐等專業資深護士，帶著藥械上門進行專業護理。

山東省立第三醫院（「省立三院」）、山東省公共衛生臨床中心等表示，目前，有護士在四年的時間內完成「網約護士」上門服務近3000單，平均每個月接60到90單，一個普通訂單的成交金額約二、三百元，而護士本人到手約70%，剩下的是平台抽成費用。

省立三院甲乳燒傷整形外科主管護師連平，近日來到位於濟南市患者崔女士家中，崔女士80多歲，因腦血管疾病癱瘓在床，連平來為崔女士更換導尿管和靜脈採血，全程不到一小時。

「以前去醫院換導管，得先找幾個人把老人搬下樓。去了醫院還得掛號、排號，怎麼也得折騰大半天，老人遭罪，我們也頭疼。現在只要在手機上點點，就有護士上門護理，太方便了。」崔女士的女兒翟女士說道。

連平算了一筆帳，崔女士這次做的項目，要是去醫院護理，加上打車費、請護工費用、誤工費等，每次至少得700元，而本次上門在平台的收費是210.5元，「尿管每個月都必須換一次，長久來看，半年的上門服務比親自去醫院護理要省上千元。」

今年，是連平從事護士工作的第13年，也是她上門開展「網約護士」工作的第四年。連平所在的省立三院，2019年11月率先開展「互聯網+護理服務」。連平於2020年初在平台上註冊開始了「兼職」之路。

「（兼職）挺累的，但是讓我重新感受到了護士的職業價值。」連平說，去患者家裡，能更深刻地感受到自己「被需要」和「被理解」。 這四年來，連平開車跑了8萬多公里，服務了上千家患者，完成了近3000個單子。

濟南市一家三甲醫院相關人員說，對醫院來說，「網約護士」節約了醫療資源；對患者來說，打通了醫院為患者服務的「最後一公里」；對護士來說，獲得了一定的經濟效益和職業榮譽感。