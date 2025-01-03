劉強東又回老家發錢 60歲以上每人1萬 背後是500元的故事

劉強東感謝老家助學之恩，今年再度向鄰里派發年貨，圖為他之前向長者致送紅包。(取材自九派新聞)

京東集團公司董事會主席劉強東又給老家江蘇省宿遷市光明村發錢了，這次將發給村裡60歲以上老人每人1萬元（人民幣，下同），1400多戶每戶都會獲贈幾千元禮品。劉強東感念當年全村人湊了500元讓他完成大學學業，事業有成後持續給村民回饋，劉強東老家村民「用500元換回了45億」傳為美談。村民感恩地說，這都是劉強東辛苦賺的錢，他們不會忘記他的貢獻。

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綜合九派新聞、21綜合報導，據宿遷劉強東老家光明村村民透露，他們已於1月1日接到村裡通知，2025年春節劉強東將再次給村民發現金，「每家有幾千元禮品，60歲以上老人有一萬元」，據稱，具體發放時間都已確定在8號，目前村長在挨家挨戶通知宣傳。光明村村民王先生表示，是按戶發放，具體物資為200斤的米麵糧油。

這已經不是劉強東第一次給老家鄉親送錢、送年貨了。早在2015年春節，劉強東就曾攜手妻子章澤天 回到老家，給全村650餘名60歲以上的老人發了每人1萬元的春節特別紅包。2018年春節，劉強東也為當時全村的800多戶人家送去春節大禮包，雞鴨魚肉，家電生活用品，樣樣齊全。2024年1月，劉強東還送給村民超過1000件羽絨服和1000多份超市禮盒，該村1300多戶村民，每家人手一份。

劉強東70年代出生於江蘇省宿遷市宿豫區來龍鎮光明村，曾在來龍鎮光明村上小學、在來龍鎮上初中、在宿遷市上高中。大學時代之前，劉強東的生活和成長一直沒有離開過農村，這讓他從小與鄉親們結下了深厚感情，尤其是考上大學時，全村人湊了500元和76個雞蛋送給他。這段經歷讓劉強東始終銘記。

劉強東的回饋有「劉強東老家村民，用500元換回了45億」的美談。這是因為劉強東事業有成後，多年來一直利用自己的影響力助宿遷招商引資，幫助宿遷解決就業 的問題，還拉來了當當網、聚美等公司客服中心落戶在宿遷，並力推京東在宿遷投資 了45億，發展了京東商城信息科技產業園。2年前，劉強東還曾給宿遷捐了1億，幫助當地發展教育事業。網民紛紛點讚：「滴水恩湧泉報」。

對此，71歲光明村村民力先生表示，哪怕劉強東以後不再給村裡發錢、發年貨，他也對此非常感恩，「不發也是應該的，都是他辛苦賺的錢」。他表示，村裡有那麼多戶人，他為村裡做了很大貢獻，「10年都不會忘記他的」。