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只有1天假期也要玩 中跨年夜飯店訂房率增逾150%

記者謝守真／上海報導
圖為2025元旦前的周末，雖然上海豫園燈會尚未點燈，但已有大批旅客湧入搶拍。(記者謝守真／攝影)
圖為2025元旦前的周末，雖然上海豫園燈會尚未點燈，但已有大批旅客湧入搶拍。(記者謝守真／攝影)

今年元旦假期雖僅一天，但許多中國民眾的「跨年遊」興致仍不減。旅遊平台「攜程」數據顯示，2024年12月31日晚，飯店預訂量的周比成長超150%。其中，含溫泉、影音房標記的飯店預訂量均增長超50%。同時，儘管上海自2014年為促進消費，上海多個商店區新年前夕通宵營業，並在元旦至農曆新年間推出超百項商旅文體跨界活動。

澎湃新聞報導，今年元旦跨年期間，時間較去年短，但多個地方仍擠滿「跨年遊」旅客，小紅書、微博等社群平台都可見到大批網友，有網友表示，雖然此次只有一天假期，但選擇「請2休5」來場跨年旅行。

這樣的熱度反映在飯店的預訂量上。多家線上旅遊平台數據顯示，2024年12月31日飯店預訂量大幅增加。旅行平台同程上，2025年元旦「跨年飯店」相關搜尋熱度年增70%，城市周邊遊飯店預訂熱度年增近兩成。

攜程的數據亦顯示，2024年12月31日晚間，國內飯店預訂量的周比成長超過150%。其中，含溫泉、影音房標記的飯店預訂量均成長超過50%。來自「90後」和「00後」的跨年酒店訂單占近60%。

同程數據還顯示，北京是2025年跨年飯店預訂最熱門的城市，跨年倒數計時，各類燈會都吸引旅客前往。此外，上海、廣州、成都、重慶、深圳、南京、西安、哈爾濱、蘇州也進入榜單前十名。值得注意的是，許多大陸旅客也開始挖掘更多小眾目的地，包括海南瓊中、黑龍江伊春、遼寧遼陽、新疆克拉瑪依等城飯店預訂熱度年增超40%。

隨著大陸免簽政策放寬，也有許多外國旅客選擇來到中國跨年。攜程數據指，跨年夜至元旦期間，整體入境遊訂單量年增率翻倍，其中來自南韓和日本的入境遊訂單分別年增215%和145%。

由於在2014年跨年夜外灘發生嚴重踩踏事件後，上海在跨年當晚就再無官方倒數活動，但多個商區跨年夜仍通宵營業，包括南京路步行街上的新世界大丸百貨、新世界成等重點商場，也都將營業時間延長至次日凌晨並推出多重促銷，及舉辦多種活動吸引大量旅客前往觀光和消費。

今年元旦假期雖僅一天，但許多大陸民眾的「跨年遊」興致仍不減。大陸旅遊平台「攜程」...
今年元旦假期雖僅一天，但許多大陸民眾的「跨年遊」興致仍不減。大陸旅遊平台「攜程」數據顯示，2024年12月31日晚，大陸飯店預訂量的周比成長超150%。記者謝守真／攝影

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