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台商股利課稅？專家：仍比照外資免徵個人所得稅

記者黃雅慧／綜合報導

面對新一年到來，台商或預計往中國大陸投資民眾關心中國對於台資法規有無變化，凱博會計事務所總監梁祥賢2日接受本報訪問表示，目前仍按1994年台灣同胞投資法規定。此外，在陸投資的台籍股東股息紅利依舊免徵個人所得稅。

對於台商在陸投資的法規依據，梁祥賢表示，自1988年由大陸國務院首次發布「關於鼓勵台灣同胞投資的規定」，1994年發布「台灣同胞投資保護法」、到1999年國務院進一步發布「台灣同胞投資保護法實施細則」，對台商在大陸投資權益予以明確的保障，如果有未規定到的，比照適用有關涉外經濟法律、行政法規。

梁祥賢也指出在新的分類統計，港澳台地區投資人、與外商投資人已分開統計。

以台資較多的上海為例，梁祥賢指出，上海在2015年發布「上海市台灣同胞投資權益保護規定」，2018年進一步由上海市台辦、市發改委發布「關於促進滬台經濟文化交流合作的實施辦法」（又稱「上海惠台55條」）。代表到上海投資可同步參考前述法規。

梁祥賢說，近幾年有台商企業遇到「台籍個人股東之股息紅利是否要課稅」問題，他表示，目前仍按照大陸《財政部國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》（財稅1994年20號文）處理，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵個人所得稅。而一直以來港澳台人員均是參照外籍人員相關法令執行。

但他提及，近期有部分上海台籍客戶反映，當地稅務人員認為港澳台人員應視同大陸籍人員，不能適用外籍個人股息紅利暫免課稅規定，這部分已反映給上海台辦，台辦方面正在與相關部門進行溝通。他同時再三強調，台商台資在陸投資務必注意合規，包括企業歷史、帳務都要合法清楚，這樣與當地政府爭取權益時，才能「天助自助者」。

投資 國務院 財政部

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