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智能戰利器 中推軍用5G可連結1萬個機器人 戰鬥力大增

中國新聞組／北京3日電
網傳關於機器人士兵科幻圖片。（取材自維基百科）
網傳關於機器人士兵科幻圖片。（取材自維基百科）

據中央社引述南華早報消息，中國推出軍用5G系統，可同時連結1萬個機器人。據該報稱，中國人民解放軍31567部隊高級工程師侯杰（音譯）領導的專案團隊於2024年12月17日在中國期刊「電信科學」發表了一篇同行評議論文，詳細介紹了該技術。

@moral.lee

軍方與中國移動聯合研發了全球首个軍用移動5G基站，3km內操控至少1萬台無人化作戰裝備，被電磁干擾中仍然可以以10Gb/s通信，延遲小於15ms！這套系統即將部署使用！機械化軍團真的要來了，這下陸軍不用再羨慕六代機了！但台灣怎麼辦……#5G #uav #AI #六代機 #6thgeneration #fighterjet #fyp #douyin #hongkongtiktok #中華民國🇹🇼 #台灣🇹🇼 #usa🇺🇸 #malaysia #australia🇦🇺 #indonesia🇮🇩 #japan #korea #singapore #我要上推薦 #我要上熱門

♬ 原聲 - Moral Lee

來源：tiktok

這個系統由中國移動通訊集團與解放軍共同開發，可以為半徑三公里內至少1萬個使用者提供高速、低延遲和極其安全可靠的資料交換服務。

該篇論文稱，即使解放軍部隊在山地、城市等複雜地形中以時速80公里行進，並受到電磁波干擾時，該系統仍能保持的連續傳輸速度，延遲不會超過15毫秒。

該報稱，這項進展為智慧戰爭機器的大規模使用清理了道路。中國正在建造全球最大規模的機器人軍隊，這些強大而廉價的無人機、機器狗和其他形式的無人作戰平台數量，預計將在未來戰場上超過人類士兵。然而，現有的軍事通訊技術無法滿足數千個機器人之間的大量數據交換需求。

該篇論文宣稱，解放軍對該系統進行了「多次測試」，確認其能夠有效「解決實際應用中遇到的頻繁斷線、速度慢等問題」，從而實現「安全、可靠與快速部署」。

據報導，2020年，美國啟動號稱全球最大規模的5G技術軍事化行動，但由於技術挑戰，進展緩慢。解放軍的論文宣稱，雖然這項結果令美軍滿意，但遠未達到中國軍隊的最低要求。

報導提到，軍用5G與民用版本有很大不同。解放軍要求在沒有地面基地台或衛星訊號被破壞時保持不間斷的連接。此外，安裝在通訊車輛上的天線高度不得超過三公尺，以免撞到建築物或樹木等障礙物。但這嚴重影響了高品質訊號的覆蓋範圍。

為了解決這個問題，中國移動的科學家和軍事工程師開發了一個平台，可以安裝在軍用車輛頂部，容納三至四架無人機。這些無人機可以在行軍過程中交替起飛，並充當空中基地台。如果無人機的電池即將耗盡，它可以將任務交給另一架無人機，並自動降落在車輛的車頂上充電。

解放軍 無人機 5G

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