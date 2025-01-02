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生10娃能活100歲？ 內蒙教授「生娃長壽論」被要求證據

中國新聞組／綜合報導
內蒙有名大學教授說「女性多生孩子會長壽」引發批評，圖為甘肅蘭州的小朋友在表演舞蹈；示意圖。（中新社）
內蒙有名大學教授說「女性多生孩子會長壽」引發批評，圖為甘肅蘭州的小朋友在表演舞蹈；示意圖。（中新社）

內蒙古一名大學教師近日在課堂上直言，「生孩子會長壽，上天也會眷顧你，所謂比較厲害的女性，壽命都很短」，該言論被多名學生錄下並上傳至社交平台，隨即引發網友熱議，不少人對此表示不滿，直呼「作為大學老師，下這樣的結論請拿出證據數據」。

大象新聞報導，這名教師在課堂上進一步闡述，「生了孩子以後，上天也會眷顧你，它會讓你活的時間長一點。我們所謂特別牛逼的女性，但是她的壽命都很短，村裡生了10個8個孩子的老太太，都活到90、100歲了」。他還強調，「這些老太太都沒有疾病啊，她們得病的機率就很小」。報導指出，該名教師同時也是某家醫院的醫師。

相關影片曝光後，網友紛紛表達質疑與批評。有網友留言，稱「說一個大家都知道的事實：女性生孩子就是容易出危險」、「生孩子時候人沒了的怎麼說？上天眷顧，帶走了嗎」、「祝福教授一胎生八個，一直生到死，那樣子孫滿堂的，多圓滿」、「問下他能幫我帶孩子能給我工資嗎？不能就悄悄地，真是為了生育率無所不用其極」、「這是沒辦法了，洗腦沒用，開始忽悠了」。

還有網友不留情面地指出：「這位老師是不是生活在石器時代？現代社會早就證明了性別與長壽之間沒有直接關係，而且大量研究表明女性平均預期壽命普遍高於男性。用這麼明顯違背科學常識的觀點來誤導學生，是對教育職責的嚴重失職。」，「這應該是這個老師自己的觀點，沒有實際的科學數據佐證。」

快科技報導，有專家直言，該教師在公開場合發表有關女性能力與壽命之間不實關聯的言論，可能構成對女性群體的侮辱和誹謗，從而觸犯上述法律規定。

目前，該大學尚未對該名教師的發言作出回應。

內蒙古一名大學教師課堂上的爭議言論被學生拍下。(視頻截圖)
內蒙古一名大學教師課堂上的爭議言論被學生拍下。(視頻截圖)

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