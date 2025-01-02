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肌肉爆表的理工男…浙教授曬科研團「健身九宮格」刷屏

中國新聞組／綜合報導
邵俊曬出多位研究生的肌肉照。（取材自潮新聞）
邵俊曬出多位研究生的肌肉照。（取材自潮新聞）

日前，浙江工商大學計算機科學與技術學院教授邵俊的一條朋友圈火了。他曬出了一組學生的「九宮格」健身照，賁張的肌肉、流暢的線條讓人眼前一亮，「穿衣顯瘦，脫衣有肉」刷新了大家對「理工男」的傳統印象。邵俊說，做科研需要強大的身體素質做支撐。學生們也認同「科研與健身，其實有異曲同工之妙」，都需要堅持、同樣日積月累後會有收穫。

潮新聞報導，這群學生都來自邵俊的「賽博安全與密碼技術」科研團隊，目前團隊中有90%的同學都在堅持健身。朋友圈發出後，上百位師生給邵俊點讚、留言。

邵俊是浙江工商大學計算機科學與技術學院教授、副院長，他會在中午或晚上和學生一起「餐敘」，有一次，學生吃完飯卻主動提出要提前走，邵俊一問原因，學生說是要去健身。

「後來我有時候打電話給學生，不少學生都說自己在健身房。我還在實驗室裡看到了許多蛋白粉，才知道他們科研之餘，常常約著一起去健身。」邵俊說。

實驗室裡的「健身小隊長」，是計算機科學與技術專業的研究生李瑞烜，目前，他已經被推薦至清華大學讀博。

「李瑞烜有兩大愛好，看論文和健身。」邵俊笑著介紹道。

李瑞烜說，自己一直喜歡健身鍛鍊，「我發現很多同學都有健身意願，但苦於沒有同伴，往往很難堅持下來。我就經常喊他們一起去，久而久之，大家形成了習慣。」

有了「搭子」，無論是科研還是健身都顯得更輕鬆了起來。不知不覺間，「練出馬甲線」成了這群學生在科研之外的生活目標。來了新同學，就帶著一起鍛鍊，實驗室裡颳起了「健身風」。

人工智能專業的鄭舒予今年夏天剛剛考研到浙江工商大學，成為邵俊團隊中的一員。在讀研究生之前，她說自己都「懶得運動」，對健身、運動等一竅不通。加入邵俊團隊後，師兄們常邀請大家一起健身，逐漸地，她跟著也堅持了小半年。

「一個很明顯的變化就是我的肉變緊實了。我習慣在下午4時左右去健身，運動完以後會感覺特別清爽，頭腦十分清醒，晚上做科研的時候事半功倍。」鄭舒予說，自己新年的小目標，就是練出馬甲線。

「健身小隊長」李瑞烜在健身房。（取材自潮新聞）
「健身小隊長」李瑞烜在健身房。（取材自潮新聞）
邵俊和學生在一起做研究。（取材自潮新聞）
邵俊和學生在一起做研究。（取材自潮新聞）

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