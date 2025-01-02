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訪台暴紅…會演戲跳舞的「神仙姐姐」躍清華年度人物

記者陳政錄／綜合報導
清華大學學生彭弋航曾訪台交流，出眾的「仙氣」在台灣引起不少討論。(本報資料照片)
清華大學學生彭弋航曾訪台交流，出眾的「仙氣」在台灣引起不少討論。(本報資料照片)

去年曾受馬英九基金會邀請訪台的北京清華大學代表彭弋航，因外型亮麗一度引起關注。據北京清華大學近日發布的「2024年清華大學學生年度人物」榜單，她也位列其中，稱她在交流訪問活動中，始終牢記自己的使命，透過文化交流促進兩岸關係和平發展。

據北京清華大學學生會微信號，2024年12月31日公布清華大學學生年度人物，羅列10名各領域佼佼者，清大日新書院2023級本科生彭弋航位列其中。

介紹指出，從踏入清華園後，彭弋航本著對文藝的熱愛，積極參與校園的文藝實踐，是白楊計畫的優秀學員，從新生骨幹營到全校迎新晚會，從校歌賽總決賽到113周年校慶，多次作為主持人，也是校舞蹈隊的一員，和校園原創劇「馬蘭花開」許鹿希的扮演者。

介紹稱，去年11月，彭弋航赴台參加馬英九基金會組織的交流訪問活動。她牢記自己的使命，即透過文化交流促進兩岸關係和平發展，在活動中展現出卓越風采和文化素養，引起了境內外媒體的廣泛關注與報導。

彭弋航在赴台交流後說，她期待馬蘭花能夠在海峽兩岸的土地上一同綻放，讓中華文化成為連接兩岸青年心靈的堅固情感紐帶。

據本報系聯合報當時報導，40名訪台師生中，「學霸」彭弋航氣質出眾、落落大方，有民眾稱讚她是「神仙姐姐」。報導稱，彭弋航說，日月潭是此行最期待的景點，她不僅在小學課本中讀到過日月潭，甚至還夢到去日月潭遊玩。

彭弋航受訪時說，來台短短幾天就已感受到親切幸福感，對台灣的飲食印象深刻。彭弋航也不忘推銷清華大學的美食，她歡迎台灣的同學來到她的學校看看，「清華大學有22個食堂，吃都吃不完」。

彭弋航獲選北京清華大學2024年學生年度人物。（取材自北京清華學生會）
彭弋航獲選北京清華大學2024年學生年度人物。（取材自北京清華學生會）

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