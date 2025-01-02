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多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

中國新聞組／北京2日電
電影「回家的你」海報。(取材自每日經濟新聞)
電影「回家的你」海報。(取材自每日經濟新聞)

中國電影賀歲檔(11月22日至12月31日)有77部影片在競爭票房，目前，「好東西」票房過7億元人民幣(約9589萬美元)，「小小的我」和「誤殺3」票房也過了3億元、2億元大關。但是，一部不缺星光的電影「回家的你」，上映一周票房只有3.3萬元。有影城經理甚至說「沒聽說過這部電影」，濟南的電影院還出現過單日只賣4張票、124元票房的慘淡成績。

每日經濟新聞報導，電影「回家的你」由徐帆、范偉、陳喬恩、趙天宇、張晨光等人主演，講述了一位在外打工的人，奔波於生計的同時幫助別人的故事。

根據燈塔專業版數據，「回家的你」於12月24日上映，首日票房只有1.2萬元。12月25日和12月26日，影片日票房為6432元和2166元。12月28日至12月30日，影片日票房進一步降低，分別為217元、262元和335元。

以12月31日為例，全國影院中只剩下八家影院排了十場「回家的你」。截至當天晚上6點，濟南的兩家電影院各賣出兩張票，支撐起當日124元的票房。

「回家的你」不算是一部年輕人想看的電影，它的35歲及以上人群為觀影主力軍，占比為40.3%，20歲至30歲的觀影用戶占比為36.4%。

報導指出，這部有著知名演員坐鎮，卻在2024年末遭遇低票房的電影，甚至有影城經理表示，「沒聽說過這部電影，我們都沒收到放映通知」。

出品方上海杜舫文化傳播公司在2020年曾發布消息，介紹這是一部「抗疫電影」，但如今上映電影卻更換主題為對獨居老人的關注。

電影市場分析師「連城易脆」坦言不知道這部電影，「首日1000多場排片，（後面）每天就幾百場排片，發行規模太小了」。連城易脆分析，拖延時間太久的庫存項目，已經失去了合適的上映時機，出品方也不願意再投入更多宣發預算，否則只會造成更大的虧損。

電影院 預算 獨居老人

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