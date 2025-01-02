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用15年時間… 漸進式延遲法定退休年齡 彈性制上路

記者陳湘瑾／綜合報導
中國實施彈性退休制度。圖為「設計我的退休快樂生活」社區講座。 （取材自極目新聞）
中國實施彈性退休制度。圖為「設計我的退休快樂生活」社區講座。 （取材自極目新聞）

中國人力資源社會保障部、中央組織部、財政部等三部門1月1日發布「實施彈性退休制度暫行辦法」，明確自2025年1月1日起，職工達到國家規定的按月領取基本養老金最低繳費年限，可以自願選擇彈性提前退休；而職工在達到法定退休年齡時，與所在單位與職工協商一致後，也可以彈性延遲退休。實施彈性退休，是中國漸進式延遲法定退休年齡改革的一項重要內容。

辦法指出，提前時間距法定退休年齡最長不超過三年，且退休年齡不得低於女職工50周歲、55周歲及男職工60周歲的原法定退休年齡。職工自願選擇彈性提前退休的，至少在本人選擇的退休時間前三個月以書面形式告知所在單位。

特別注意的是，職工達到法定退休年齡時，所在單位與職工協商一致的，可以彈性延遲退休，延遲時間距法定退休年齡最長不超過三年，所在單位與職工應提前一個月，以書面形式明確延遲退休時間等事項。

根據「全國人民代表大會常務委員會關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定」，從2025年1月1日起，中國將用15年時間，逐步將男職工的法定退休年齡從原60周歲延遲到63周歲，將女職工的法定退休年齡從原50周歲、55周歲，分別延遲到55周歲、58周歲。

香港文匯報報導，法定退休年齡從過去的剛性節點變成了一個彈性區間。勞動者可以根據自身情況，選擇區間裡的年齡退休。但是基準點就是「法定退休年齡」。彈性提前退休和彈性推遲退休時間，距法定退休年齡均最長不超過三年。

舉例來說，一名男職工，法定退休年齡為62周歲。達到法定退休年齡時，所在單位與他協商一致繼續工作，可以在62周歲至65周歲期間彈性延遲退休。一名1979年1月出生的女職工，原法定退休年齡50周歲。改革後的法定退休年齡為52周歲1個月，未來可以選擇在50周歲至52周歲1個月之間彈性提前退休。

中國明確自2025年1月1日起，職工達到國家規定的按月領取基本養老金最低繳費年限...
中國明確自2025年1月1日起，職工達到國家規定的按月領取基本養老金最低繳費年限，可以自願選擇彈性提前退休。（新華社）

退休 財政部 香港

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