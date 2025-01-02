中製C919首航香港 連結「東方雙珠」 拚9月歐盟認證

中國研發的大型客機C919，元旦一早執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的商業航班，這是C919飛行大陸境內以外的首條民航航線。 （新華社）

波音 頻傳大小安全事故之際，中國自主研發的大型客機C919不斷開拓新市場，飛出中國本土，在上海、香港 之間有了固定往返航班。中國國產大飛機C919有了香港助力，力拚今年通過歐盟認證，進一步打入國際，搶吃被空客（空巴）和波音壟斷的全球市占大餅。

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香港文匯報報導，由東航 C919執飛的MU721「上海虹橋—香港」定期商業航班，1日開航。這是C919首次執飛滬港定期商業航班，正式開啟地區航線商業運營。

旅客與乘務員合影。(新華社)

1日上午8點21分，MU721首航航班搭載157名旅客，從虹橋機場起飛；經過大約2小時23分航程，機身披上「閃耀中國紅」塗裝的C919於10時44分飛抵香港國際機場，圓滿完成從「東方明珠」到「東方之珠」的商業首航之旅，香港特區政府以最高禮儀水門禮迎接。

據了解，C919投入「滬港快線」定期商業航班運行後，計畫每日往返一班，往返航班號分別為MU721（上海虹橋—香港）和MU722（香港—上海虹橋）。

另據央視報導，MU721航班起飛前，中國東航在上海虹橋國際機場舉行了首航儀式，空服員佩戴「閃耀中國紅」徽章迎接旅客登機，首航旅客登機前還收到紀念登機牌，寫著「2025元旦快樂」。

乘客余先生表示，考慮到近日飛機意外，期待坐上中國國產客機；另一乘客葉小姐表示，目前C919的營運狀況值得信任，並對中國能製造大型客機感到自豪。

中國民航局華東地區管理局局長萬向東表示，C919乘載著中國民航業宏偉夢想，展開香港上海商業航線有助積累寶貴經驗，令乘客得到更多樣化飛行體驗，祝願首航完滿成功，令C919成為中國民航亮麗名片。

香港飛機租賃和航空融資協會會長許漢忠表示，C919的組裝方式與波音、空中巴士相近，但機艙設計更寬闊，如一切正常，C919將於今年9月取得歐盟認證，相信有助走入國際市場。