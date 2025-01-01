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名校生等於名師？…江蘇中學招13師 10清北無師範掀論戰

中國新聞組／北京1日電
江蘇省蘇州中學招聘13名教師，其中10名是清北應屆生，沒有一人是師範專業，引發高材生能否成為名師的討論。圖為景德鎮某中學物理老師上課情形。（中新社資料照片）
江蘇省蘇州中學招聘13名教師，其中10名是清北應屆生，沒有一人是師範專業，引發高材生能否成為名師的討論。圖為景德鎮某中學物理老師上課情形。（中新社資料照片）

江蘇省蘇州中學近日公布其赴高校招聘2025年應屆高層次優秀畢業生錄用名單，錄用名單顯示，13名畢業生中，清華大學畢業生6人，北京大學畢業生4人，博士畢業生8人，碩士畢業生5人，並無一人是師範專業畢業；然而高材生是否就等於是名師？引發網友熱烈討論，有網友認為浪費人才，有人認為不是對老師要求愈來愈高，而是好工作愈來愈少。

九派新聞報導，21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，博士進入中小學教書並非新現象，甚至已經是一種常態。「蘇州、杭州、深圳等地的中學以及各地的重點中學在招聘新教師時，都提出了碩士以上的學歷要求，入圍複試的基本上全是博士。」

熊丙奇認為，學校招聘教師要求的學歷愈來愈高，是隨著高等教育普及化帶來的必然變化。「現在每年畢業的研究生就已經達到了100萬，從學歷比例來看，相當於上世紀90年代畢業的本專科生。」

據報導，對於此次江蘇省蘇州中學招聘教師均為名校畢業而無一師範專業的情況，熊丙奇分析認為，這其中可能有兩方面原因。

一是名校畢業生在筆試、面試環節的表現確實較普通師範專業學生更為優異。但另一方面，在現實中，有學校招聘也確實存在名校傾向。熊丙奇表示：「有學校在招聘時希望招到的教師都是名校畢業生，把其作為教師隊伍建設的一個重要政績」、「但名校畢業生在今後是不是真的能夠成為名師，這還是要取決於其到崗之後的表現。」

報導指出，學校招名校生而非師範生，中國教育科學院研究員儲朝暉認為，這種選擇是符合實際的。他同樣表示：「在同年齡組中，上師範的學生可能並不是最優秀的那一部分，從教師招聘機構的角度來看，這種選擇也是正常的。」

熊丙奇認為，名校畢業生有其自身的優勢所在。「他們可能會充分利用自己學科的特長，推進學校教學變革和創新。因而，學校招聘的關鍵不在於學歷和名校，更重要的是，他們招來的老師是不是真正為學校的教育教學帶來了變化。」

報導稱，網友指「博士應該做研究，做更大貢獻」、「自己學得好不代表能教的好，教育是要講方法的、「兩個問題:一是非師範類能不能做好教學工作？二是這樣是不是人才浪費，不是學歷越高越好，而是要合適」，也有網友替名校生發言，「找不到工作的無奈之舉」、「不是對老師要求愈來愈高，而是好工作愈來愈少」。

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