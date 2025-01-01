「加特林」成網紅…德國人凌晨4點排長隊 瘋搶中國煙花

德國人瘋買中國製煙花。(取材自小紅書)

2024年最後一天，不少人期望用一場絢麗的焰火來辭舊迎新，沒想到德國跨年 最搶手的東西竟是中國煙花爆竹，有德國民眾凌晨4點就排起長隊，7點超市開門瘋狂往裡衝，煙花瞬間被搶空，有人一口氣搶了1700歐元煙花。

瀟湘晨報報導，不少在德國的中國網友曬圖分享自己的戰績，指「早上7點，超市就排了200米長隊」、「只搶到這麽一點」，「早上快8點，不少煙花貨架已售罄」、「大部分開門就售罄」。

報導指出，德國的新年煙花只允許在12月28日至12月31日銷售，每年12月28日淩晨德國人就會在超市門口排隊等待開門。有網友發現裝煙花的箱子上寫著「Made in China」，「這些煙花大多是從湖南運過來的」，從網友分享的視頻中可以看到，部分被搶購的煙花銷售商為兆豐商貿（長沙）有限公司，在德中國網友說「好幾個超市都斷貨」。

報導稱，老外特別喜歡加特林煙花彈，該煙花2016年起源於湖南省瀏陽市大瑤鎮，前期以外銷為主，主要外銷德國、義大利 ，2021年開始在國內市場火爆。該煙花屬於吐珠式煙花，單支煙花由19根吐珠筒組合而成，名字取自加特林機槍，「射速快」、「火力猛」是這個煙花產品的特點。

瀏陽市煙花爆竹總會秘書長張明福說，2021年一些網友發布「加特林」燃放視頻，「一、二十人站在河邊，手持煙花同時向天空打，一下子讓這個產品成了網紅」。

不過現在國內限制燃炮煙花區域及時段，長沙的南三環、西三環、北三環、中青路、星沙聯絡道、濱湖路、黃興大道圍合的城市區域限制燃放煙花爆竹。此區域內，唯有一個時間段准許燃放，即農曆臘月二十四至次年正月初六期間和元宵節，每日早上6:00至24:00（其中除夕為早上6:00至次日淩晨1:00）。