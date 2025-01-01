跨年冷熱兩樣情 北京30場活動熱鬧 上海大批警巡外灘

2025年北京跨年倒計時活動在首鋼園舉行。(新華社)

在中國無差別傷人事件頻傳下，廣州、濟南、長沙等地宣布跨年 夜「沒有組織大型群聚性活動」。北京市除了官方舉行的大型跨年晚會，全市共有近30場相關活動，上海外灘也湧現人潮，不過都有大批員警駐守及巡邏。

綜合中央社、澎湃新聞等媒體報導，2014年跨年夜上海外灘發生踩踏事件，造成36死、49傷後，中國各地對跨年夜活動態度轉趨保守，往往派遣大批警力維持秩序，或減少甚至停辦活動。2020年疫情 爆發後，中國許多城市停辦跨年活動，2023年跨年夜才有少數城市復辦。

相對於多地宣布不舉辦跨年活動，北京市顯得相對積極，早在上周就宣傳將在郊區首鋼園舉辦跨年活動。同時，北京還宣布首度與天津市、河北省聯動舉行跨年晚會，吸引不少民眾前往。

位在北京市中心的知名商圈王府井大街，晚間湧入不少人潮，其中以年輕人居多。他們多半先進入商場閒逛或購物，再到商場外忙著拍照。此外，也有父母親帶著小朋友前往玩耍，更有大媽當街跳起廣場舞，十分熱鬧。

到王府井逛街的年輕人小青表示，這幾年因為疫情，加上經濟不好，大家「過得比較悶」，今年總算有地方可去，就和她的朋友出門湊湊熱鬧。另一名年輕人Rick則說，聽說今年北京官方跨年是和天津、河北聯線舉辦，應該會比往年好玩；他逛完王府井後，就要去首鋼園倒數計時。

不過，在無差別傷人事件頻傳的陰影下，王府井大街及街外通往天安門 廣場的長安大街上，以及藍色港灣等地，都部署大量警力。在王府井大街，每隔不遠距離就能看到員警以兩人一組巡邏，也能看到密集停放的警車。

警方大舉進駐的還有上海外灘，當地跨年夜雖沒有燈光秀和倒數計時活動，仍吸引許多民眾前往，為應對人潮，南京路步行街和外灘每隔五步就有一名警察。除此之外，古色古香的豫園、網紅地標西岸濱江也都湧進大批遊客。

河北省石家莊則參與京津冀三地跨年聯歡活動，正定古城吸引成千上萬遊客，現場可看到古城牆上流光溢彩，展現另一種風貌。

相較於其他地區的跨年活動，近一周來，廣東省廣州市、山東省濟南市、湖南省長沙市等一、二線城市，相繼宣布跨年夜「沒有組織大型群聚性活動」。其中，廣州市海珠區宣布，24日聖誕夜及跨年夜，轄區內人潮聚集的廣州塔、琶醍、太古倉等公共場所「沒有大型群眾性活動」。