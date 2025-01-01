全國低收入約8015萬人 北京擬訂新法統一低收門檻

31--中國官方透露，將在2025年制定低收入人口認定辦法、低收入家庭經濟狀況核對辦法。(新華社)

中國官方透露，將在2025年制定低收入 人口認定辦法、低收入家庭經濟狀況核對辦法，持續健全社會救助體系。外界認為是防止返貧與扶貧政策的持續落實。根據統計，全國低收入人口約有8015萬人。

新華社報導，中國民政工作會上表示，在完善制度規定外，還將全面開展低保邊緣家庭、剛性支出困難家庭認定工作，同時建立健全民政部門統一認定監測低收入人口、各職能部門協同救助幫扶的機制。

報導指出，中國社會救助正在由單一物質救助向「物質+服務」綜合救助模式轉變。2025年，民政部將研究制定發展服務類社會救助的政策措施，推動完善低收入人口就業 救助、產業幫扶等發展型政策舉措。

中國民政部5月記者會上曾指出，已有19省份推出低收入人口監測配套文件或落實措施，中國全國低收入人口動態監測平台監測對象在第1季達到8015萬人。

據了解，目前中國未有一套全國通行的低收入人口認定準則，多依照地方政府按當地規則認定，包括從收入低於當地最低生活保障標準、低保邊緣人口與支出行困難等幾項準則進行判定。

以廣東省為例，近期該省推出相關舉措明確低收入人口的範圍包括最低生活保障對象、特困人員、防止返貧監測對象、最低生活保障邊緣家庭成員、支出型困難家庭（剛性支出困難家庭）成員，以及其他困難人員。全省近490萬人納入低收入人口監測範圍。