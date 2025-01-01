維穩+拚經濟？ 美媒：中公務員悄加薪 網炸鍋：百姓呢

中國公務員悄悄加薪，每月至少提高500人民幣，盼能刺激消費。(中新社資料照片)

中國去年11月推出規模空前的地方債務化解方案後，近日盛傳中央下發文件通知地方，全面調漲公務員薪資每月至少500元(人民幣，下同，約68美元)，平均調幅約5%，且回溯至去年7月一次性發放，以刺激消費。據了解，這波加薪還包括全國教師、警察及官僚機構員工，但有人稱雖然加薪，但隨著近年獎金大幅削減，實際工資並未上漲。截至昨晚，中國官方尚未正式宣布消息。

綜合中央社、美國之音等媒體報導，中國上一次公開調漲公務員薪水是2015年，當時4000萬人每月工資增加300元；儘管有消息稱公務員2018年和2021年也曾加薪，但當局從未確認。而且這波加薪並未同時向百姓發放補貼，讓網路氣炸。

報導指出，中國社群盛傳「公務員普調500」，且回溯至去年7月一次性發放，地方已收到「中字頭」文件，財政單位正在作帳。社群訊息顯示，迄今有20多個省市的地方傳出調漲公務員工資，多在元旦前後發放。

社群截圖顯示，許多公務員發現自己的薪資默默增加，在社群公布自己的級別與薪水調幅訊息，據了解，公務員級別與年資愈高，調漲金額愈多。安徽一名資深教師在社群曬出銀行帳戶截圖，顯示到帳時間為去年12月30日下午3時許，到帳金額4374元，平均每月調漲729元。中國西南部的一名警官說，他在12月的工資單上看到一筆3500元款項，上面標「欠薪」，但這名警官表示，他並沒有任何欠款，同事則告訴他，這是7月起的加薪補發金額。

美國博主「蛋小黃」收到來自中國的消息說，這次加薪不光是給在職人員，退休人員的退休金 也大幅提高逾10%，部級每月加600元，科級加400元，補發加薪從7月至隔年1月。

據了解，全國人大常委會去年11月公布總規模達12兆元的地方債務化解方案，將地方隱形債務從14.3兆元銳減至2.3兆元。在地方債務壓力減輕下，近日傳出公務員及事業單位人員薪資普調，顯見當局希望藉由公務員加薪提升士氣，進而刺激消費。

專家分析，這次加薪或可視為政策風向球，預示當局可能進一步推動廣泛的現金補貼措施。

但觀察人士指出，中國當局這次同意給公務員加薪，主要是擔心這支重要的維穩隊伍人心不穩會帶來嚴重的後果。最近兩年，許多地方政府嚴重缺乏資金，連公職人員的工資都不能保證。據網上信息，山東某些地方政府提出「保四爭六」，意思是保證每年給公務員發四個月的工資，力爭發六個月的工資。

有網友表示，公務員加薪了，生活更加困難的普通民眾和民營企業的工人會怎麽想？社會反彈是難以避免的。