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春運機票大降價 最高幅度逾7成 廣州飛上海269元起

中國新聞組／北京1日電
中國春運機票開始預訂，最高降幅達七成。圖為旅客搭乘南方航空班機抵達海口。（新華社資料照片）
中國春運機票開始預訂，最高降幅達七成。圖為旅客搭乘南方航空班機抵達海口。（新華社資料照片）

2025年春運將於1月14日啟動，多家線上旅遊預訂平台上春運機票預訂已開啟，最高降幅超過七成。

中國青年網航旅縱橫數據顯示，截至12月24日，2025年春節假期（2025年1月28日至2月4日）國內航線機票預訂量超244萬張；出入境航線機票預訂量超112萬張，年成長約37%。其中，除夕前三天為機票預訂高峰期。

機票價格方面，航班管家數據顯示，截至12月23日，2025年春運國內航線經濟艙平均票價（不含稅）年減2.2%。同程旅行數據也顯示，主要航線的機票價格較去年同期略有下降。

以廣州出發的機票為例，到成都、上海、重慶、南京等熱門城市最低價從269元人民幣(約36.8美元)到335元不等，最高降幅超過七成。

綜合多家平台大數據來看，2025年春運期間，北京飛往佳木斯、哈爾濱、長春、赤峰、海拉爾，上海飛往哈爾濱、大連，深圳飛往海口、重慶、南昌等航線是國內熱門探親航線；各地飛往海口、三亞、西雙版納、昆明和哈爾濱等城市的航線是熱門旅遊航線。

去哪裡大數據研究院研究員劉婷表示，目前北京、上海、廣州、深圳等大城市出發的航班票價仍較高，部分城市出發的機票價格相對較低，例如青島、武漢、西安等城市出發，返鄉航線的機票價格也降至四~六折之間。與這些熱門航線相對的回程航線，則降至兩折左右，例如三亞—北京、三亞—杭州，除夕當日價格均為2.2折。

除了國內旅遊預訂火熱之外，目前春節出發旅遊的預訂也已進入高峰。截至12月19日，節前春運階段出入境航線機票預訂量超214萬張，機票價格年減12%。

大數據顯示，2025年春節期間，國際機票和飯店預訂量均較去年同期成長超一倍。熱門目的地當中，越南河內、印尼雅加達、日本東京、馬爾地夫馬累、埃及開羅、越南胡志明市和泰國曼谷的票價下降了兩成。

對於國內冬季熱門目的地來說，一些國際航線和飯店更便宜。在攜程平台上，大年初一出發、初七回程的上海—哈爾濱來回機票價格為3000多元；初一出發、初七回程的上海—濟州島來回機票價格僅2000多元。初一出發、初七回程的北京—三亞來回機票價格為5000多元，而初一出發、初七回程的北京—曼谷來回機票價格僅4000多元。

各平台建議，反向買、錯峰買、提前買更划算。例如，春節假期前一周，從西安、成都、重慶、鄭州等地飛往廣州、深圳的機票價格普遍在三折左右，均價基本上在600元以內，性價比較高。網友表示，馬上安排。

機票 越南 埃及

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