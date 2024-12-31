金飯碗破了？中國金融從業者紛紛轉考公職或當網紅

金融業和房地產開發過去被視為中國的「黃金產業」，但是受到經濟不景氣影響，相關從業人員的數量在過去五年大幅減少。（中新社）

金融業和房地產 開發過去被視為中國的「黃金產業」，但受到經濟不景氣影響，相關從業人員的數量在過去五年大幅減少，許多人被迫轉型至自媒體、國企或其他領域謀求生計。專家指出，金融業整體萎縮是中國宏觀經濟萎縮的結果。

中國國家統計局在12月26日發布全國經濟普查數據，第三產業從業人員總數達2.64億人，自2018年以來增長25.6%。然而金融業成為唯一從業人數減少的行業，從業人數為1,235萬人，比2018年減少580萬人，下降32%。

美國之音報導，家住新疆的田小姐，37歲的她過去在證券商工作14年，在2024年11月被裁員後開啟了自媒體職涯。田小姐表示，高學歷的投行研究員有機會轉往企業任職分析師，銀行理財經理優先選擇轉行券商，年輕的金融從業者更多轉向證監局等政府單位「考公」，但像她一樣擔任投資顧問的人，要轉職就充滿挑戰，多數會轉往銷售或保險行業。

針對金融業從業者人員下降的原因，澳洲蒙納士大學商學院教授史鶴凌分析，首先與中國政府「限制最高薪水」政策有關，導致精英人才離開金融業；房地產因為市場低迷，與房地產開發息息相關的金融服務也出現供過於求；而數據顯示金融從業者下降最多的是保險業，這與大量外國金融企業撤離中國密切相關，因為外資有很高比例包含保險業務。

離開金融產業後，大量失業者轉而選擇工作穩定、收入相對不錯的公務員系統，也有不少人是在大城市失業後返回老家，靠父母養老金維持生計。還有一部分人轉向自媒體行業，近一年在中國社群媒體平台上湧現出許多財經頻道，這些頻道往往就是由擁有金融背景的前從業者主持。

史鶴凌說，金融業整體萎縮是中國宏觀經濟萎縮的結果，這波離開金融業的從業者要先自尋「過渡性」工作求生存，等待宏觀經濟回回暖正常運行，對金融需求增加後，重返金融業。