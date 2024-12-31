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第73屆世界小姐中國區總冠軍出爐 是個淄博女孩

中國新聞組／北京31日電
甘容菲在走秀中。（取材自鲁中晨報）
甘容菲在走秀中。（取材自鲁中晨報）

12月21日至28日，第73屆世界小姐中國區總決賽在雲南大理舉行。108位佳麗經過激烈角逐，決選出了冠亞季軍，淄博的甘容菲脫穎而出，一舉奪冠。之後，她還將代表中國出戰第73屆世界小姐總冠軍的巔峰對決。

鲁中晨報報導，世界小姐（Missworld）大賽始於1951年，是全球舉辦時間最早的頂級選美大賽，也是全球規模最大、影響最盛的超級選美賽事。

本次中國區總決賽結合公益行、非遺體驗等活動，在大理三塔、喜洲古鎮、蝴蝶泉、大理西湖等一眾著名景區依次展開，涵蓋采風、才藝賽、超模專項競技等多個環節。選手們按風、花、雪、月四個組別，分別在才藝、影視、體能、新媒體直播等單項挑戰賽事中一決高下。12月28日，頒獎典禮晚會舉行，甘容菲以其獨特的氣質、出色的才藝、深厚的內在修養摘得冠軍桂冠。

來自淄博的甘容菲脫穎而出，獲得第73屆世界小姐中國區總冠軍。（取材自鲁中晨報）
來自淄博的甘容菲脫穎而出，獲得第73屆世界小姐中國區總冠軍。（取材自鲁中晨報）

甘容菲是土生土長的淄博人，曾在淄博、天津求學，現為中國地質大學（北京）理工科在讀碩士研究生。說起自己的經歷，甘容菲直言是很意外的機會讓自己與選美有了交集。2020年她讀本科時，母親覺得她的形體需要鍛鍊一下，就帶她參加了一個形體班。在那裡，甘容菲系統學習了走秀等模特專業知識，展示自我的水平日漸提升。

「參加活動期間，有人建議我參加選美比賽。以前我都不知道有世界小姐這樣的選美比賽，可以說陌生人的一句話給我打開了一扇新的窗口，之後我就報名參加了北京賽區的比賽。」甘容菲說。

12月14日，第73屆世界小姐中國北京賽區總決賽落幕，甘容菲獲得亞軍。她得以參加中國區總決賽，並最終奪冠。奪冠時刻，甘容菲難掩激動之情，「很開心，感覺增添了新的人生軌跡。我追求自由的生活，這開啟了另外一條路，讓我以後有了更多的可能。」

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