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這也太像棺材…廣州這個地鐵站出入口外型進行拆除

中國新聞組／廣州31日電
廣州地鐵花地灣站新裝修的出入口被批評像棺材。（取材自奔流新聞）
廣州地鐵花地灣站新裝修的出入口被批評像棺材。（取材自奔流新聞）

廣州地鐵花地灣站12月30日一新裝修的出入口外形被市民吐槽像「棺材」，滿滿地府風格，引發關注。對此，廣州地鐵工作人員30日表示，已對該出口爭議部分建築進行拆除。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，現場照片及視頻顯示，該出入口為廣州地鐵花地灣站D出入口，一旁還立著腳手架，疑尚未完工。從外形上看，該出入口通體呈「上圓下方」的斜圓柱體外觀，且邊沿突出，外加紅色配色。這引發了眾多網友吐槽，認為太像「棺材」。

值得注意的是，花地灣地鐵站是廣州最早投入使用的地鐵站之一，本次裝修工程為舊站口翻新。

據奔流新聞此前報導，廣州地鐵工作人員表示，該出入口設計靈感來源於木棉花花瓣，裝修完成後外觀將是圓柱體，設計顏色本應為木棉花的橙紅色，但因照片色差被呈現為深紅色，給大家造成了一些誤解。

該工作人員表示，公司已關注到網友的呼聲，但實際情況並不是大家看到的，「裝修好要到2025年1月中旬了，在兩個側板沒有裝的情況下，外觀看起來確實不太好。」

澎湃新聞報導，知情人士說，該出入口翻新工程由第三方公司負責建設，尚未完工。當前的效果與最初的設計方案及顏色有不小的差異，因爭議大，已進行拆除。

對此，網友紛紛表示，「現代人沒有審美觀了？」、「想升官發財的就去這個地鐵站啊」、「我怕進去了再也出不來陽間了」、「讓你接地氣，沒讓你接地府」。

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