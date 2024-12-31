小米老董雷軍出馬 捧1000萬年薪挖角95後AI天才少女

AI「天才少女」羅福莉。（取材自極目新聞）

小米 搶進AI 產業，小米董事長雷軍日前親自出馬挖角，以年薪1000萬元人民幣（約137萬美元）聘用「95後」（29歲）AI「天才少女」羅福莉擔任小米AI實驗室的大模型團隊負責人。

本報系聯合報報導，公開資料顯示，羅福莉畢業於北京師範大學電腦系、北京大學計算語言學所碩士。2019年時，在北大讀碩士的她在人工智慧領域頂尖國際會議ACL發表八篇論文；碩士畢業後第一份工作在阿里達摩院，從事預訓練語言模型相關的工作，主導開發多語言預訓練模型VECO。

2022年，羅福莉加入幻方量化公司，從事深度學習相關策略建模與演算法研究；後來跳槽到DeepSeek擔任深度學習研究員，參與研發MoE大模型DeepSeek-V2，該大模型只有GPT4價格的1/100，被稱為性價比之王。

中媒分析，羅福莉被重金招入小米，是小米全面發展AI大模型的其中一項措施。

紅星新聞報導，羅福莉身上有著不少標籤：保研北大、在頂會頂刊發文章、進入阿里達摩院、轉行跳槽知名私募公司、在知乎「一夜暴紅」等等。

外界稱她為「AI天才少女」，但羅福莉認為自己是「計算機領域絕對的『低起點』者」。2021年6月，羅福莉在個人公眾號中發文介紹自己的成長經歷，稱她是從一個小城市的高中考到北京師範大學，誤打誤撞進入計算機專業。剛上大一時迷惘不知所向，期末排名也是靠後，大二才開始慢慢振作起來專注於學習。還曾受到「你沒有天賦做科研」的評價，大四曾一度考慮轉行做產品。

轉折點發生在研究生階段。羅福莉被保研至北京大學計算語言學專業後，在人工智能領域頂級國際會議ACL上發表八篇論文，登上了知乎熱搜，一夜暴紅。

研究生畢業後，羅福莉並沒有按照傳統路線繼續走學術道路，而是選擇了工作。羅福莉稱自己校招時拿下了國內各個大廠的最頂級的碩士offer，包括阿里星、騰訊技術大咖、百度 AIDU計畫等等。

報導說，有知情人士表示，羅福莉是通過阿里星項目進入到阿里達摩院的，阿里星是巴巴集團校招最高級別，類似於華為「天才少年」計畫，「通過阿里星項目的校招生，都是百裡挑一。」