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四川1中學全體教師舉報副校長腐敗？ 錯字連篇疑有貓膩

中國新聞組／北京31日電
遭舉報的四川樂至中學副校長譚朝華。（取材自北京日報／四川省樂至中學微信公眾號）
遭舉報的四川樂至中學副校長譚朝華。（取材自北京日報／四川省樂至中學微信公眾號）

四川樂至中學全體教師舉報該校譚姓副校長，舉報信中列舉副校長論文造假、考試作弊、亂收費等諸多腐敗行為，目前縣紀委正在調查中。 由於舉報信錯字連篇，被懷疑恐有隱情。

奔流新聞報導，舉報信裡，主要列舉譚某某打著研學的口號強制要求初中、高中學生參加高價研學；課題造假、論文造假強制竊取更改盧某某等物理高級教師的課題成果；強迫學生購買大量課外教材；在辦公室長期炫富；根據分數繳納建校費，憑關係亂收費；強制要求全校教師同意購買天價西裝；用他人名義承包學校打印室及辦公室桶裝飲用水；勾結教育局領導幫高考中考考生作弊；售賣學位等。舉報信稱，「每次紀委來學校每個口子都是明哨暗哨，舉報信箱上面都是三個攝像頭。」

「教育人看世界」揪出其中蹊蹺之處：分管教研副校長有權力做出購買教師西服，收返鄉學生建校費等這樣的事嗎？這與學校領導一般分工情況有很大出入，不合邏輯。另外，該舉報信錯字連篇，讓人質疑其文字功底和教學水平。全校老師舉報，全校老師就沒有一個人看出舉報信的錯別字？

初步結論就是，這不是全體教師舉報，是少數老師甚至個別老師舉報。舉報的內容大部分不符合邏輯，是將其他人做的事強加在譚姓副校長的身上。而且，語句充滿了結論和標籤，猜測的成分占了很大篇幅，還傷及其他無關老師。

事件引發網友熱議，「這是激起民憤了」、「做官做到這程度也是罕見」、「這是老師寫的嗎？有錯別字」、「這封舉報信錯字連篇，捕風捉影，完全就是造謠」。

四川樂至中學全體教師的舉報信。（取材自奔流新聞）
四川樂至中學全體教師的舉報信。（取材自奔流新聞）

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