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西湖直播辣眼 「法海大戰保安」 白素貞、小青也來了

中國新聞組╱北京30日電
「法海」、「小青」在西湖邊直播，用低俗內容賺打賞或故意叫陣保安蹭流量，屢禁不止。(取材自潮新聞)
「法海」、「小青」在西湖邊直播，用低俗內容賺打賞或故意叫陣保安蹭流量，屢禁不止。(取材自潮新聞)

在全球知名的杭州西湖邊，「法海」蹦迪，「白素貞」、「小青」投餵野生鴛鴦，甚至「法海」與「白素貞」還演繹了「不倫之戀」？這些全是近來西湖邊的直播亂象，多名博主扮成「法海」和「白素貞」，每天來西湖邊「辣眼直播」，用低俗內容賺打賞或故意叫陣保安蹭流量，屢禁不止，「法海大戰保安」還成了網路熱梗。網友們籲相關部門介入，不要丟臉丟到國外。

潮新聞報導，「杭州法海」連日在西湖邊直播，吸引不少網友看熱鬧，但多數網友都勸他「不要惡搞了，早點下班」，不過「杭州法海」並不聽勸，還和一名身材豐腴的女直播主連麥PK，取名「法海大戰五花肉」。最終輸掉的女直播主穿黑色緊身棉毛褲跳舞，不少網友直呼「辣眼睛」。

報導指出，40歲出頭的「杭州法海」短視頻作品多達212個，比如「法海」與「白素貞」玩曖昧，「法海」開保時捷吃牛肉火鍋等，多數內容靠低俗博人眼球；盈利模式主要靠網友打賞，比如得到一輛「環遊世界」跑車，能提現200、300元(人民幣，下同)；一艘「豪華遊輪」能提現500元。

在多個類似直播間這樣的博主並非個例，西湖景區安保人員說，斷橋附近直播的「法海」、「白素貞」等有時多達十幾個，「杭州法海」坦言他還收了幾個徒弟，「白素貞」、「小青」、「許仙」都有。

為吸引關注，「法海」經常渲染與保安的衝突，或扯起嗓門和保安「招架」，也有路過車輛搖下窗戶和他打招呼，造成車流停滯。安保對此也很頭疼，目前尚未出台明確規定，他們能做的也只有勸離。另一名安保透露，「吵得越凶越有人看，如今爭吵犯反而成他們博取流量的手段」。

這些博主在西湖邊直播時，還會出現諸多不文明行為，如「西湖白小姐」穿白素貞同款衣服，與「小青」坐在西湖邊堤壩邊投餵野生鴛鴦麵包；「法海」也曾和其他「白素貞」直播博主擁抱合影，或表演不雅行為。

不少網友、遊客質疑，博主自稱「宣傳西湖」，實際內容卻低俗，「博主曲解傳統文化，損壞西湖形象」，西湖景區應當予以規範、改進。

浙江大學研究員郭喨認為，西湖邊的「法海大戰保安」已影響到西湖作為非物質文化遺產的核心價值，有必要進行適當干預。

「法海」在西湖邊直播。(取材自潮新聞)
「法海」在西湖邊直播。(取材自潮新聞)

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