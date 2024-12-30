「三塊肉餵你馬吃」 毛澤東這樣學英語 官媒發文為啥？

毛澤東當年曾向季辛吉表示，「paper-tiger」（紙老虎）一詞正是他發明的。圖為1973年11月12日，毛澤東在北京與時任美國國務卿季辛吉會面資料照。（美聯社）

繼人民日報近日啟動「中美友好合作故事」作品徵集活動，中共 中央黨校主管的機關報「學習時報」近日發文，頌揚毛澤東當年如何在艱難的環境下，藉著「三塊肉餵你馬吃」等中文同音字刻苦自學英語。有分析認為，值此中美關係惡化、中國不斷弱化英語教育之際，「學習時報」此文格外引人關注，透露著北京當局對於中美關係的態度似乎正在悄悄發生轉變。

在當年各種條件極度缺乏的情況下，毛澤東是如何自學英語的？中共中央辦公廳老幹部局前局長徐中遠揭露，和不少人一開始學英文時用的方法一樣：用中文同音字詞來輔助，例如「三塊肉餵你馬吃」。

徐中遠的文章提到，1939年，斯諾（Edgar Parks Snow，美國記者，被中共視為「老朋友」）第二次訪問延安，把一本有他親筆簽名的著作「西行漫記」（Red Star Over China）送給毛澤東。

毛澤東當即回了張便條，上面只寫有一句話：「三塊肉餵你馬吃」。斯諾一頭霧水，在下方打了個問號。待讀過一遍細想後，他才恍然大悟，原來毛澤東的意思是英語「Thank you very much（非常感謝）」的中文音譯。

徐中遠表示，這是毛澤東當年自學英語的習慣做法，把要記的單詞、短語用類似讀音的漢字標註在旁邊，這個習慣一直保持到毛澤東晚年。

文章還提到，1946年8月6日下午，毛澤東在延安窯洞前半山坡平台上一個小石桌旁，會見美國記者斯特朗（Anna Louise Strong）。「交談中，毛澤東把身子向後一仰，開懷地得出結論：『美國反動派是……』他停頓了一下，顯然是在找合適的詞—『紙老虎』。因為英語裡沒有相對應之詞，翻譯只好將它譯成了『scarecrow（稻草人）』。」

徐中遠表示，毛澤東讓翻譯停下來，要斯特朗解釋「scarecrow」是什麼意思。斯特朗說，那是用稻草紮成的人形，農民把它豎到田裡來嚇唬烏鴉。毛澤東立即表示這不是他的意思。於是組合「紙（paper）」和「老虎（tiger）」兩個單詞造出一個新的英語複合詞「paper-tiger」。「paper-tiger」此後也成了毛澤東最喜歡說的一個英語單詞。

徐中遠指出，20多年後，1973年2月17日晚，毛澤東在中南海游泳池住地會客廳會見季辛吉 。談話中，毛澤東稱「我發明了一個英文詞彙paper-tiger。」季辛吉很快地「對號入座」說：「紙老虎。對了，那就是我們。」

徐中遠表示，毛澤東不只自己愛看各種英文書刊，對於一些有重要參考價值的文章，還做眉批旁註，並推薦給中共中央其他領導或身邊工作人員閱讀。例如1950年12月28日，毛澤東就批示「可將胡佛演說以資料名義刊於人民日報第四版及世界知識上」。