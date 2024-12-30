中國地方政府「遠洋捕撈」撒網 已有逾80企業主管被抓

中國地方政府採取異地執法行動惹怨；示意圖。（路透）

中國經濟下行之際，地方政府採取異地執法行動，對企業高管人員實施拘捕並罰沒財產的現象日趨嚴重。有海外媒體審查中國證券 監管機構的相關文件發現，今年已有超過80家在上海和深圳證券交易所上市的企業高層管理人員被各地警方拘捕。

據英國金融時報報導，中國證券監管機構通常會要求上市公司披露控股股東、董事長、首席執行官和其他高層管理人員被警方拘捕情況。

該報通過統計相關文件發現，在2024年多達82起上市公司人員被拘捕案件中，約一半涉及來自其他地區或未指明地點的地方當局。這些數字表明，中國多地執法機關在全國範圍內，對相關企業的高管人員採取了更廣泛的抓捕行動。簡而言之，行動涉及遠離目標企業的異地警方所為，也就是被中國媒體形容的「遠洋捕撈」。

近年來，中國地方政府因財政壓力加劇而推行的「遠洋捕撈」執法模式引發爭議。自由亞洲電台此前報導，廣東省的「省情內參」近期披露，僅在2023年的廣州一地已有近萬家民營企業遭受跨省查封，其中絕大多數案件存在趨利性執法的跡象。

外界注意到，中國警方跨省執法並在異地針對企業進行財產查封、凍結甚至濫用刑事手段的行為，目前日趨受到社會輿論反彈。而地方當局以執法為名牟取不當利益的「遠洋捕撈」問題，也正迫使中央政府不得不作出表態。

中國國務院 總理李強 近日警告說，「某些地區和部門」濫用行政裁量權和不公平執法的情況依然存在，而解決民眾和企業提出的緊迫問題至關重要。

金融時報引述分析人士警告說，高數量的抓捕案件雖可能與地方政府財政狀況惡化、經濟下行有關，但中國不透明的執法系統顯然正在加劇企業家和投資人士的安全擔憂。