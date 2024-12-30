中推動綠色出行 公路充電網拚明年完成

中國民眾在長沙一處充電站為新能源汽車充電。（新華社）

隨新能源汽車保有量提升，推動綠色出行成為中國政府的重點任務。中國交通運輸部近日宣布，力爭在2025年底，基本實現公路沿線充電基礎設施網絡。

中國交通運輸部副部長李揚日前出席國新辦記者會指出，截至今年11月底，中國高速公路服務區累計建成充電樁3.3萬個，已建充電停車位4.9萬個，比前年分別增加了1.2萬、1.7萬個。目前中國6000多個高速公路服務區中，已有超過5800個服務區安裝了充電樁，覆蓋率達到97%。

今年十一長假，中國新能源車出行占比已達到15.9%，預計馬上到來的春運會更高，解決充電問題成為當務之急。李揚指出，中國力爭在2025年底基本實現「固定充電設施為主體、移動應急充電設備為補充、重點節點全覆蓋、群眾出行有保障」的公路沿線充電基礎設施網絡，讓開新能源車、電動車 的出行人員更加放心。

據統計，截至今年6月，中國新能源車保有量已達2472萬輛‌，占汽車總量的7.18%。其中，純電動汽車保有量1813.4萬輛，占新能源汽車總量的73.35%。兩者均保持快速成長。

中國也正加快公共交通電氣化，目前中國全國城市公共汽電車線路近8萬條，線路長度超過170萬公里，新能源公車數量55.4萬輛，占比達八成1。中國交通運輸部稱，中國已有97城市達到綠色出行創建目標，綠色出行比率達到7成以上。