世界最長高速公路隧道／天山勝利隧道貫通 穿越只20分鐘

天山勝利隧道30日貫通。（取材自上觀新聞）

經過52個月的艱苦建設，中國加快建設交通強國的重大標誌性工程之一、聯通新疆 南北的烏魯木齊至尉犁高速公路控制性工程天山勝利隧道30日貫通，這也將刷新世界最長高速公路隧道的紀錄。

央視新聞客戶端報導，此前，通過國道216線翻越天山要用時約3個小時，天山勝利隧道貫通後，穿越天山僅需約20分鐘。

報導指出，海拔2800多米的天山勝利隧道施工現場，中午時也只有攝氏零下22度，可以看到三個洞口依次排列，未來從烏魯木齊方向開車去庫爾勒，從一個洞口20分鐘就可以穿過隧道。如果從庫爾勒北上來烏魯木齊，車輛就從另一個隧道口出來。中間一個中導洞通車後將用於應急救援等服務。

天山勝利隧道橫穿天山中部，全長22.13公里，是目前世界最長的高速公路隧道，設計時速100公里，為分離式雙向四車道、也就是單洞兩車道隧道。隧道地處天山深處無人區，施工平均海拔超過3000米，穿越16條斷裂破碎帶。同時，隧道緊臨天山1號冰川 和烏魯木齊水源保護地，生態保護標準極高。