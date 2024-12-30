我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

世界最長高速公路隧道／天山勝利隧道貫通 穿越只20分鐘

中國新聞組／北京30日電
天山勝利隧道30日貫通。（取材自上觀新聞）
天山勝利隧道30日貫通。（取材自上觀新聞）

經過52個月的艱苦建設，中國加快建設交通強國的重大標誌性工程之一、聯通新疆南北的烏魯木齊至尉犁高速公路控制性工程天山勝利隧道30日貫通，這也將刷新世界最長高速公路隧道的紀錄。

央視新聞客戶端報導，此前，通過國道216線翻越天山要用時約3個小時，天山勝利隧道貫通後，穿越天山僅需約20分鐘。

報導指出，海拔2800多米的天山勝利隧道施工現場，中午時也只有攝氏零下22度，可以看到三個洞口依次排列，未來從烏魯木齊方向開車去庫爾勒，從一個洞口20分鐘就可以穿過隧道。如果從庫爾勒北上來烏魯木齊，車輛就從另一個隧道口出來。中間一個中導洞通車後將用於應急救援等服務。

天山勝利隧道橫穿天山中部，全長22.13公里，是目前世界最長的高速公路隧道，設計時速100公里，為分離式雙向四車道、也就是單洞兩車道隧道。隧道地處天山深處無人區，施工平均海拔超過3000米，穿越16條斷裂破碎帶。同時，隧道緊臨天山1號冰川和烏魯木齊水源保護地，生態保護標準極高。

四年多來，3000多名建設者在高寒缺氧中不斷創新，攻克巖爆、軟巖大變形、坍塌等多種地質災害和風險。

天山勝利隧道30日貫通。（取材自央視）
天山勝利隧道30日貫通。（取材自央視）

冰川 新疆

上一則

「要錢不要貨」 香港冬日美食節收官 生意增3成

下一則

港人外遊可能帶病毒入境 元月料進入流感高峰

延伸閱讀

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
封面故事／鐵路旅遊 2025夢幻4路線

封面故事／鐵路旅遊 2025夢幻4路線
灣區7300萬通行費預算 被挪用於支付橋梁維護費用

灣區7300萬通行費預算 被挪用於支付橋梁維護費用
710高速公路受災租戶 有望低價買房

710高速公路受災租戶 有望低價買房

熱門新聞

老外分享最愛的水果是枇杷。圖為雲南省永善縣玉筍村村民用剛採摘的枇杷招待遊客。(新華社)

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

2024-12-29 19:55
2024年12月，俄烏戰場上，俄軍士兵騎上了中國的「小電驢」飛馳，幾乎成了無人機的天敵，讓全球網友驚訝不已。（視頻截圖）

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

2024-12-29 06:30
中國疾控中心指「人類間質肺炎病毒」感染增多，症狀與新冠肺炎相似，目前尚無疫苗或特效藥。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。（路透）

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

2024-12-27 20:43
中國高功率微波武器「颶風3000」，號稱可以烤焦3公里內的無人機。（圖／取自澎派新聞）

瞬間烤焦3公里內無人機 中國微波武器「颶風3000」亮相

2024-12-25 13:48
吳艷妮的「無褲風」造型讓身材曲線畢露。（取材自鳳凰網）

田徑女神吳艷妮「無褲風」上熱搜 網卻轟：羞恥感滿滿

2024-12-03 06:30
家長被踢出群前後的聊天紀錄截圖。（取材自上游新聞）

「最晚半夜12點還在布置作業」 中家長懟師竟被踢出群

2024-12-29 07:30

超人氣

更多 >
老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味
中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵
任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗
「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法
趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起

趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起