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中官媒「國內10大新聞」 被批營造歌舞昇平假象

中國新聞組／北京30日電
官媒評選十大境內新聞，神舟飛船出征太空等戰略高技術領域頻入選。圖為神舟19號乘組和神舟18號乘組在太空站交流畫面。（新華社）
官媒評選十大境內新聞，神舟飛船出征太空等戰略高技術領域頻入選。圖為神舟19號乘組和神舟18號乘組在太空站交流畫面。（新華社）

中國官媒新華社及央視29日發布各自評選的「2024年國內十大新聞」。其中多數是中共總書記習近平及中央等官式活動，攸關民生的僅有延遲退休、一攬子增量經濟政策等，珠海車撞人、梅大高速公路塌方等重大災難事件均未入選。有網民肯定去年的科技等成就，也有不少網民批官媒刻意營造歌舞昇平假象，且其中與民生相關寥寥，意味著中共已幾乎脫離人民。

新華社29日依慣例以時間先後順序發布年度十大新聞，包括全黨紮實開展黨紀學習教育、重大科技工程捷報頻傳、堅決有力震懾「台獨」分裂勢力、黨的20屆三中全會再啟改革新篇、元首外交書寫恢弘新篇章、漸進式延遲退休改革方案出台、堅持發展全過程人民民主、黨中央部署一攬子增量政策、喜慶新中國75周年華誕及慶祝澳門回歸25周年。

和往年差不多的是，中共和習近平仍是十大新聞的主軸，其間穿插航天等科技領域的突破。在中共相關新聞上，強調改革前景和全面從嚴治黨，和習近平在國內外密集開展元首外交的全紀錄，並稱習近平堅定發展「全過程人民民主」。

第二條「戰略高技術領域迎來新跨越」包括神舟18號、19號載人飛船出征太空等，央視也納入了嫦娥六號月背採樣。民生方面有漸進式延遲退休改革方案出台，中央部署一攬子增量政策致經濟回升向好綜合國力增強。

震懾「台獨」分裂勢力，是唯一與台灣相關新聞，央視也入選。新華社稱解放軍演習是對台灣地區領導人謀「獨」挑釁的堅決懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的正義之舉。

另央視選出的2024國內十大新聞還有：習近平發表中華人民共和國成立75周年重要講話、全糧食總產量14130億斤邁上新台階、中非合作論壇北京峰會點亮「南方時刻」、全面取消製造業外資准入限制、新能源汽車年產量首破1000萬輛等、春節申遺成功。

不過兩大官媒的年度十大新聞引來不少網民吐槽，有人批評，2024年還發生了造成39死9傷的江西新餘渝水區大火、48死30傷的梅大高速公路塌方、35死43傷的珠海體育中心車撞人案等，這些事件卻均未入選官媒的十大新聞，疑刻意掩蓋民眾不滿現狀、營造歌舞昇平假象。

有網民留言評論，「這也算新聞嗎？不如說是喉舌的宣傳」、「跟老百姓和人民一點關係都沒有，這個黨已經完全脫離人民了，即使是太祖和高祖看見了都會嘆息」、「假！大！空！不好意思台下已經沒有觀眾了」、「十大高級黑」、「自賣自誇，欺騙世界，愚弄百姓」、「其他吹捧吹捧也就算了。第六條你當真？」、「幾乎都是黨國內部自吹自擂消息」、「全過程民主是指100％贊成票嗎」。

官媒評選十大境內新聞，造成重大傷亡的事故皆未入選。圖為梅大高速塌方現場圖。（新華...
官媒評選十大境內新聞，造成重大傷亡的事故皆未入選。圖為梅大高速塌方現場圖。（新華社）

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