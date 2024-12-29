重新鼓吹學英語？中國官媒讚毛澤東學英文「具戰略眼光」

中共中央黨校主管的機關報「學習時報」29日發文，頌揚毛澤東當年如何在艱難的環境下刻苦自學英語。（美聯社）

北京當局對於中美關係的態度似乎正在悄悄發生轉變。繼人民日報25日啟動「中美友好合作故事」作品徵集活動，在歷經多年來不斷弱化英語教育後，中共 中央黨校主管的機關報「學習時報」近日卻發文，頌揚毛澤東當年如何在艱難的環境下持續刻苦自學英語。

文章指出，毛澤東還大量閱讀外文報刊雜誌與書籍。他甚至曾對身邊工作人員說：「我一直沒有放鬆對國際問題的關注，當個主席哪能只顧國內不顧國外，要兼顧。」

受中美關係惡化、「東升西降」的認知等因素作祟，中國近幾年不斷在壓制、貶低英語教育。至少從2020年起，中國教育部 門就禁止小學和初中使用海外教科書，甚至出現高考（大學入學考試）應停止考英語的呼聲。

根據中國教育部官網訊息，2022年，還有全國人大代表建議「降低英語教學比重、在考試中占分比重」，「用英語教學降下來的時間，去增加或者加大對中國傳統文化的教學，比如琴棋書畫，讓孩子們在世界觀形成的關鍵時候，去接觸到我們的中國文化，從小就增加我們的文化自豪感和文化自信」。

2023年9月，西安交通大學教務處更宣布，不再將英語四六級考試成績與本科生畢業和學士學位掛鉤，引發輿論廣泛關注。美國之音當時報導，有人感慨「一個時代結束了」，還有人乘機鼓吹「英語無用論」。

在此背景下，「學習時報」本月27日在五版發表這篇由毛澤東晚年圖書服務管理工作人員、中共中央辦公廳老幹部局前局長徐中遠的文章「毛澤東學習英文背後的戰略眼光」，就格外引人關注。

徐中遠表示，毛澤東在延安時期就自學過英語。由於當時的戰爭環境，學習受到很大限制。1949年中共建政後，隨著環境、條件的改善和做好國際國內實際工作的迫切需要，毛澤東更加重視擠時間學習英語，閱讀大量英文參考資料。

文章稱，「毛澤東閱讀英文資料，一方面是為了廣泛地了解和研究各國人民革命和鬥爭的歷史，為決策、謀劃、處理國際事務服務；另一方面他還把閱讀英文資料當作調節大腦的獨特方法，一種書看久了就換另一種書看，從而使自己高度運轉的大腦得到休息。」

徐中遠說，他在毛澤東晚年圖書服務工作過程中知道，毛澤東晚年每天喜歡看新華社編印的英文新聞稿和英文參考的新聞，愛看國家外文局編印的英文版「人民中國」「北京周報」等等。

此外，毛澤東對刊登西方資產階級政治活動家的回憶錄、傳記、演說、談話等書刊也很有興趣。「毛澤東雖然出國不多，也沒有去過美國、英國、法國等國家，但是，他對於紛繁複雜的國際形勢發展趨勢的判斷、對國際關係的分析和把握都是很準確的。這同他經年累月、一天也不間斷地閱讀和研究大量國際問題的中文、英文書刊資料和新聞報導是分不開的。」

文章還提到，1959年9月15日，毛澤東在民主黨 派負責人座談會上的講話中在談到當時中共中央為解決台灣海峽關係問題所作出的重大決策時強調指出：「每天全世界的一切輿論，一切消息，你都要看完，每天兩大本（指新華社編的內部資料「參考資料」，你才了解情況，才知道方向，不然怎麼決策？」