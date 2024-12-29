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外國客也瘋哈爾濱 讚現實版「冰雪奇緣」 入境遊增2倍

中國新聞組／北京29日電
穿東北大花滑雪的外國遊客。（視頻截圖）
穿東北大花滑雪的外國遊客。（視頻截圖）

隨著外國人過境免簽、免簽入境政策再次放寬，中國今冬入境遊客明顯增多，上海、青島等城市大吸日韓短途客，而已開啟新一年冰雪季的東北地區則迎來大量東南亞遊客，去年暴紅出圈的哈爾濱今年依舊是熱門目的地。

來源：YouTube

旅遊平台攜程數據顯示，今冬哈爾濱入境遊訂單按年增長超220%，外國人預訂哈爾濱冰雪大世界門票量按年翻倍增加，其中東南亞遊客尤為偏愛哈爾濱。

數據顯示，冬季平台上入境遊訂單同比增長110%，哈爾濱、北京、張家口、烏魯木齊、長春入圍冬季入境冰雪遊熱門目的地前五。

哈爾濱冰雪大世界100多萬平方米的超大園區和各類冰雕建築直接「硬控」外國遊客。

擁有近40萬粉絲、居住在中國的外籍博主表示，哈爾濱音樂長廊的大雪人是其「人生中見過的最大的雪人。更有海外遊客在該博主的視頻下留言稱，哈爾濱冰雪大世界是現實版的「冰雪奇緣」。

除了冰雪項目，年輕遊客們也熱衷於東北洗浴足療、品嘗當地美食、入住東北大炕民宿等當地特色體驗。據美團數據，位於撫松縣松江河鎮的長白山萬達國際度假區的雪場開板後，度假區內線上外賣交易用戶增長近50％。

第一財經報導，不少哈爾濱商家表示，景區的東南亞遊客增速驚人。位於哈爾濱周邊的亞布力陽光度假村，市場營銷總監孫年偉表示，今年景區「新加坡、馬來西亞和泰國的遊客特別多。在入境政策放寬後，到了冬天，東北地區天然會對外國遊客產生吸引力」。

中國國家移民管理局表示，2024年前11個月，中國各口岸入境外國人2921.8萬人次，其中通過免簽入境1744.6萬人次，按年增長123.3%。適用過境免簽政策來華外國人數量按年上升132.9%。

東南亞 新加坡 入圍

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