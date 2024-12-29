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無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

中國新聞組／北京29日電
2024年12月，俄烏戰場上，俄軍士兵騎上了中國的「小電驢」飛馳，幾乎成了無人機的天敵，讓全球網友驚訝不已。（視頻截圖）
2024年12月，俄烏戰場上，俄軍士兵騎上了中國的「小電驢」飛馳，幾乎成了無人機的天敵，讓全球網友驚訝不已。（視頻截圖）

今年12月的俄烏戰場上，一幕令人驚嘆的場景吸引全球關注：俄軍士兵騎著中國生產的電動摩托車，在戰場上穿梭自如，甚至成為了無人機的「天敵」。據騰訊網日前發表文章指出，這一「民轉軍」的現象，不僅改變俄烏戰爭的戰術模式，也展示中國製造在現代戰爭中的潛力。

來源：YouTube

電動摩托車（俗稱「小電驢」）原本是日常代步工具，卻因其低噪音、高機動性和低成本的特性，在戰場上展現出驚人的實用性。

在俄烏戰爭中，無人機已成為雙方戰場的關鍵裝備。然而，俄軍士兵利用改裝後的小電驢，以高達每小時50-60公里的速度在平坦地形上迅速穿梭，成功避開無人機的攻擊，甚至對敵方進行突擊和反制。這一策略不僅顯示出電動摩托車的機動性優勢，也反映中國製造的「民轉軍」潛力。

所謂「民轉軍」，指的是將民用技術和產品應用於軍事用途的現象。這一現象的典型代表，便是中國的無人機產業。中國的電動摩托車企業，如雅迪、愛瑪等，也正在從民用市場延伸至軍事用途。

據騰訊網文章報導，電動摩托車和無人機的「民轉軍」現象，凸顯出中國製造在全球化戰略中的成功。雅迪和愛瑪等品牌已在東南亞、歐洲等市場占據主導地位，其產品憑藉高性價比和技術優勢，逐漸成為軍隊的重要裝備。

尤其是在俄烏戰爭中，俄軍大規模採用中國生產的電動摩托車作為快速機動工具，讓全球軍事觀察家意識到這一新興裝備的戰場價值。未來，隨著電池技術的進一步發展，中國電動摩托車企業有望更深度地參與軍事裝備的研發，為全球戰爭格局帶來更多變數。

無人機 東南亞

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