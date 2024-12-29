中最後漁獵部落…查干湖冬捕 「頭魚」拍119萬99999元

吉林松原查干湖第23屆冰雪漁獵文化旅遊節開幕；圖為在「頭魚」拍賣儀式上，「頭魚」拍出人民幣119萬9999元。 （中新社）

吉林查干湖第23屆冰雪漁獵文化旅遊節28日開幕，海內外數萬遊客爭睹「冰湖騰魚」勝景。最受關注的拍賣 環節，「頭魚」以119萬9999元（人民幣，下同，約16萬4426美元）的價格被一家企業拍得。

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中新社報導，查干湖位於吉林省松原市境內，是中國十大淡水湖之一。中國東北地區漁獵歷史悠久，查干湖冬捕可以追溯到遼金時期，一直延續著人工鑿冰窟、人工布網、馬拉絞盤拉拽漁網的原始捕魚方式，已被列入中國國家級非物質文化遺產名錄；到了現在，人們則把查干湖稱作中國最後的漁獵部落。

12月底，查干湖冰封的湖面上，有這樣一群人在熱火朝天地忙活著，他們就是由漁把頭帶領的漁工們，一湖一魚，陪伴了他們祖祖輩輩千百年，對於他們而言，漁獵意味著「一展身手，養家餬口」漁把頭馬文岩說。

報導指出，當天在遼闊的湖面舉行隆重的「祭湖．醒網」儀式，這個古老的儀式表達人們對美好生活的祝願、對大自然恩惠的感激；海內外遊客在此感受了查干湖漁獵文化。

今冬，查干湖預計捕魚1500噸。查干湖的漁工們27日已有三張單網捕撈量超過5萬公斤。28日的活動現場，雄壯的拉網號子響起，千米大網緩緩拉出冰面，無數鮮魚爭相跳躍。

據報導，每年冬捕的「頭魚」寓意吉祥，歷來受到買家追捧。今年的「頭魚」起拍價為99999元，經過激烈競拍，查干湖冬捕好運「頭魚」最終落槌價為119萬9999元。