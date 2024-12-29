王楚欽在北京機場被粉絲「懟臉拍」怒飆一連串字句
中國乒乓名將王楚欽28日從北京出發前往上海參加乒超聯賽，在機場被粉絲團團圍住懟臉拍，王楚欽氣炸也非常無奈地說：「太誇張了！瘋了都！起來起來，不讓走嗎？」
都市快報報導，去年10月，王楚欽在機場被跟拍怒懟「粉絲」的視頻在網上熱傳。視頻中，有人舉著相機一路跟拍，鏡頭一度十分貼近王楚欽。王楚欽多次要求其保持距離，但是對方不予理睬。隨後，王楚欽直言，「再拍我報警了」。
之後，王楚欽曾通過王楚欽_HOPE的氫氣球工坊發文稱，堅決抵制「代拍」行為，希望大家能尊重彼此的隱私。
他在文中說：「真的不希望大家在機場、訓練館外、宿舍酒店外花長時間等候並跟拍我們，造成公共場所的秩序混亂，也嚴重影響到了我們的日常生活。」對於「代拍」這樣的行為，更是希望大家一起堅決抵制。「於賽場上，我是運動員；在賽場外，我也是普通人，希望大家能尊重彼此的隱私，保持距離，給我一些喘息的私人空間，謝謝大家。」
值得一提的是，國乒隊員不止一次受到「飯圈文化」困擾。
此前樊振東就遭遇過粉絲送機引混亂、被「私生飯」跟蹤多日甚至非法入侵房間等事件，樊振東也曾多次公開表態，不要把飯圈陋習帶進競技體育。
今年8月，國家體育總局召開整治體育領域「飯圈」亂象專題工作會。體育總局局長、黨組書記高志丹在會上強調，要把整治「飯圈」亂象納入體育系統意識形態工作範疇，堅決遏制體育「飯圈化」愈演愈烈態勢，堅決鏟除畸形「飯圈文化」在體育領域滋生滋長的土壤和條件，為體育強國建設戰略目標實現營造穩定有利發展環境。
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