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中國公司逼員工學「吞火」苦主：要不是工作難找 我立刻離職

中央社／台北28日電
某培訓公司的吞火項目配圖。（取材自瀟湘晨報）
某培訓公司的吞火項目配圖。（取材自瀟湘晨報）

中國遼寧省一名女子在網路上爆料，她上班的公司進行員工團隊精神培訓時，強制要求員工學「吞火」，但是由於害怕丟工作只能勉強配合。事件傳出後，已引起中國社會關注。

瀟湘晨報報導，一名遼寧省大連市的網友蓉蓉（化名）在社群平台上發文，指出剛進入新公司後，公司進行的員工訓練的項目之一，內容有將棉花點燃後放進嘴裡的「吞火」訓練。

該中國媒體在26日聯繫到蓉蓉，她透露公司位於大連市七賢岭，公司要求所有員工在訓練期間不得請假，強制參加教育訓練，該教育訓練歷時2天。第1天主要是分組，讓組員互相認識，共創隊名和表演形式，公司共有60人參加，一共分成8組，需要向公司高層展現出「我們隊要贏，我們隊要掙錢」的感覺，培養團隊合作與信任感。

蓉蓉進一步指出，吞火項目是在教育訓練第2天，主持人要求參與者將棉花點燃，放到嘴巴裡，參與活動的60人中，大多數人都完成吞火的項目，但也有少數人沒完成。

蓉蓉認為，公司這樣的教育訓練不尊重人，於是發文詢問網友，要如何才能檢舉這樣的活動。並表示如果不是現在工作不好找，他在知道公司有這種活動的第一時間，就會選擇離職。

由於擔心公司的報復，蓉蓉未透露公司名稱。

報導指出，吞火項目已成為許多中國公司教育訓練的「標配」。活動被塑造成「能讓員工克服心理恐懼、增強自信」，以及聲稱「學會用平常心接納新的、嚴酷的挑戰」。

中國經濟疲軟不振，疫後復甦不如預期，尤其青年失業率居高不下，成為社會隱憂。

事件傳出後引起社會關注。有中國網友批評，「這麼離譜的項目，誰研究出來的呢？」在一些網路短影片上，也有網友發布相關受訓時被要求吞火的影片。

據港媒，根據中國的「勞動法」與相關法規，公司強制要求員工參加如「吞火」這類存在安全隱患的活動，行為已違反法律規定。員工可以通過勞動監察部門舉報或者提起訴訟維護合法權益。

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