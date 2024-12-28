不想起床…中家長下單「送小孩上學」 騎手平台回應了

有網友發文分享他接單「送小孩上學」的經歷。(取材自封面新聞)

外送騎手什麼都送？社交平台近日出現一些家長「請騎手送小孩上學」的發文，有家長稱「太冷了不想起床」，所以找跑腿送孩子，還有人說說自己花了2500元(人民幣，下同，約345美元)買了包月服務，相關發文引發關注。對此，平台表示「人」不在可配送物品範圍內，律師則稱，外賣員可能構成非法運輸。

長江日報報導，一個帳號備註為騎手的用戶在短視頻平台發了一條視頻，記錄他接到「送小孩上學」訂單後的派送全過程。搜索發現，以騎手視角或家長視角拍攝的這類視頻不少。

一名記者近日下了一個「送貨」單，註明「送孩子到學校補課」，平台顯示，配送費12元。不到3分鐘就有騎手接單，騎手還打電話確認孩子是不是準備好了，稱他6分鐘後就到，並稱這是他做這行兩年多第一次見到接送小孩的單子。

「實在有事，寧願請假不去，也不會讓陌生人接送孩子。」家住漢陽區的孫女說，作為一名「90後」媽媽，曾因晚起導致孩子上學遲到，但她從未考慮過找跑腿接送：「騎手會不會為了趕時間把車騎得很快？」多名家長和孫女一樣存在擔憂，「不放心，不嘗試」。

家住南湖的李男說，網上最近騎手送孩子上學的內容很火，他下過一次單，發現兩公里距離要十幾元的配送費，覺得太貴而取消：「小孩一天的零花錢才幾元呢！」

據報導，蜂鳥跑腿、達達秒送、順豐同城、閃送平台的客服均表示，人不在可配送物品範圍內。順豐說，平台有明文規定騎手不能接送人，如騎手私自接單，將受到平台懲罰，產生的一切後果平台概不承擔。蜂鳥跑腿的客服也提醒家長慎重決定，「騎手只有一個頭盔，小孩的安全難保障」。