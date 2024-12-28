「雲頂天宮」在長白山重現 「盜墓筆記」書迷朝聖嗨翻

開幕儀式現場。（取材自封面新聞）

為了吸引冬季遊客，各地文旅局費盡心思。長白山文旅局近日用雪雕打造出熱門小說「盜墓筆記」中的「雲頂天宮」，占地面積1萬餘平方米，主體高20米、寬60米，並且免費開放參觀。許多書迷到現場拍照打卡，「真的好震撼」、「像穿越進了小說裡」。

綜合封面新聞、新華網報導，雪雕「雲頂天宮」位於長白山腳下二道白河鎮，耗費一個多月的時間打造，造雪量達8萬立方米，附近還有青銅門大型雪雕，將小說中的神祕世界搬到了現實。

雲頂天宮。（視頻截圖）

「盜墓筆記」是作者南派三叔的著名網路小說，書中的雲頂天宮是由汪藏海在長白山中設計建造，是一座漂浮在天上的宮殿。書中角色張起靈與吳邪約定「十年之後，如果你還記得我，來找我」後，走進雲頂天宮，成為無數書迷的青春記憶。

雲頂天宮。（取材自封面新聞）

遊客彭女士表示，雲頂天宮在燈光映襯下很好看，也非常震撼，現場很多年輕人，大部分都是「盜墓筆記」的書迷，「大家都是來接小哥（張起靈）的」。

開幕儀式現場。（取材自微博）

景區相關負責人表示，此次雲頂天宮雪雕是與「盜墓筆記」官方的聯動活動，將小說中的經典場景「青銅門」和「雲頂天宮」以雪雕的形式呈現在世人面前，是嘗試圓夢「稻米」（「盜墓筆記」粉絲的稱呼）的傾心巨作，更是長白山雪雕非物質文化遺產的絢麗綻放。不少網友表示，「看到這些場景真的像穿越進了小說裡」。

除了雲頂天宮，長白山一處冰雪樂園，還打造出「浪漫冰心島」，用高聳錯落的冰牆排成愛心形狀，並散落許多紅玫瑰，讓網民直呼「太浪漫」、「為冰雪赴一座城」。