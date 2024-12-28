劉亦菲真的去了 哈爾濱看「冰封黃玫瑰」曬長腿美照

女星劉亦菲分享在哈爾濱觀賞「冰封黃玫瑰」的照片。（取材自微博）

冬天是哈爾濱的旅遊旺季，而今年冰雕作品「冰封黃玫瑰」更是美到「出圈」，不但吸引眾多遊客打卡，連女星劉亦菲 都前往觀賞合影，並曬出美照。哈爾濱文旅馬上回應，連發動態「歡迎姐姐，想帶姐姐去冰雪大世界」。許多網民稱讚劉亦菲實在太美，也有人提到劉亦菲在戲劇「玫瑰的故事」中就是「黃玫瑰」。

綜合娛蜀黍、網易「安山客」報導，哈爾濱文旅局今年冬天再度打造出多個冰天雪地下的打卡美景，吸引民眾跨省觀光 。其中，將黃玫瑰冰在一大塊晶瑩剔透的冰磚中的「冰封黃玫瑰」更是火出圈，不但登上微博 熱搜，也吸引最近因熱門戲劇「玫瑰的故事」再度大紅的劉亦菲關注，留言「哇，想去」。

女星劉亦菲分享在哈爾濱觀賞「冰封黃玫瑰」的照片。（取材自微博）

而劉亦菲也真的去了。發表「想去」宣言幾天後，她就在社群上曬出與「冰封黃玫瑰」的美照，寫道「來看黃玫瑰啦」。照片中她身黑色大衣，一頭黑色的大波浪長髮自然垂落，手拿LV皮包，腳上穿了黑色大長靴，但不忘露出白皙的大腿。短短時間，「劉亦菲去看冰封黃玫瑰」的話題再度衝上了熱搜。

女星劉亦菲分享在哈爾濱觀賞「冰封黃玫瑰」的照片。（取材自微博）

許多粉絲看了直呼「好美」，「滿屏的清純感」、「好似女大學生」、「國民校花」、「夢回劉亦菲的青蔥歲月」、「18歲的劉亦菲」、「現在去可以偶遇劉亦菲嘛」、「真的是可甜、可高冷女神」，也有人想到劉亦菲的第一部電影作品「五月之戀」，她在劇中飾演在哈爾濱讀書的大學生。