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中監測不明原因肺炎 「人偏肺病毒」沒疫苗沒特效藥

中國新聞組／北京28日電
中國疾控中心指「人偏肺病毒」感染增多，症狀與新冠肺炎相似，目前尚無疫苗或特效藥。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。（路透）
中國疾控中心指「人偏肺病毒」感染增多，症狀與新冠肺炎相似，目前尚無疫苗或特效藥。圖為上海一醫院發熱門診大排長龍。（路透）

中國國家疾控局昨在一場新聞發布會上表示，由於一些呼吸道疾病的病例預計將在冬季上升，該機構正在試點不明原因肺炎主動監測，待完善後將逐步推廣。疾控中心最新監測結果顯示，中國急性呼吸道傳染病呈上升趨勢，支原體病毒、合胞病毒等仍居高位，「人偏肺病毒」感染波動上升引關注。有患者感染流感後頭暈，懷疑出現「新毒株」，官方回應稱目前尚未發現。

來源：YouTube

據央視、德國之聲報導，國家疾控局傳染病防控司司長雷正龍在新聞發布會上表示，今年8月，國家疾控局等9部門聯合發布「關於建立健全智慧化多點觸發傳染病監測預警體系的指導意見」，該局已在1041所哨點醫院開展新冠、流感等急性呼吸道傳染病監測，同時選取其中部分哨點醫院，開展多種常見呼吸道病原體監測。

國家疾控局正在試點不明原因肺炎主動監測，完善後將逐步推廣。針對新發突發傳染病，正在制定病原微生物報告目錄，明確實驗室報告程序和疾控機構核實處置流程。這個實驗室網絡不僅包括疾控機構的實驗室，還包括醫療衛生機構、第三方檢測機構、高校和科研院所、其他相關部門的實驗室等。

另據疾病預防控制中心日前發布的「急性呼吸道傳染病哨點監測情況」統計數據，在12月16日至22日的一周內，急性呼吸道疾病的總體感染率呈上升趨勢，近期常見病例包括流感病毒和人偏肺病毒（又稱人類間質肺炎病毒，HMPV）等病原體。其中，14歲及以下病例，人偏肺病毒陽性率呈波動上升趨勢，北方省份上升趨勢更明顯。

人偏肺病毒並非新病毒，中國疾控中心過去在一篇科普文章中指出，該病毒具有全球性的流行特點，不分國界，冬春季為高發期，通過飛沫和接觸傳播。其常見症狀包括咳嗽、發熱、鼻塞和呼吸短促等上呼吸道感染症狀。感染人偏肺病毒後，患者從潛伏期末到急性期都有傳染性，不過對大多數人而言不會導致嚴重後果，通常一周左右症狀就會逐漸緩解。

上海市肺科醫院呼吸科副主任醫師胡洋近日表示，若感染人偏肺病毒，不可盲目使用抗病毒藥物。目前，臨床中並沒有針對人偏肺病毒的疫苗和特效藥物，治療手段以對症治療為主。

中國疾控中心最新監測結果並顯示，中國急性呼吸道傳染病呈上升趨勢，支原體病毒、合胞病毒等仍居高位，流感也進入季節性流行期，但仍低於去年同期水平。 

流感 支原體 檢測

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