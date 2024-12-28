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2024年中國運動員獲194個世界冠軍 歷年之最

中國新聞組／北京28日電
中國國家男子混合泳接力隊於巴黎奧運奪得金牌。（新華社資料照片）
中國國家男子混合泳接力隊於巴黎奧運奪得金牌。（新華社資料照片）

中國國家體育總局競技體育司26日發布「2024年中國運動員取得成績報告」，2024年中國體育健兒共在33個項目上獲得194個世界冠軍，數量創歷年之最。

新華社報導，這份報告指出，2024年中國運動員在巴黎奧運會上勇奪40枚金牌、27枚銀牌、24枚銅牌，取得境外參加奧運歷史最好成績，實現了運動成績和精神文明雙豐收，為祖國和人民贏得了榮譽。

中國運動員共在33個項目上獲得194個世界冠軍，數量創歷年之最，分別是：短道速滑4個、速度滑冰1個、射擊10個、射箭1個、小輪車1個、現代五項5個、皮划艇靜水2個、舉重30個、摔跤1個、拳擊3個、田徑2個、游泳9個、跳水25個、花樣游泳10個、短池游泳3個、體操2個、藝術體操1個、乒乓球10個、羽毛球4個、網球1個、跳傘7個、航海模型3個、航空模型2個、滑翔1個、圍棋1個、五子棋1個、武術套路18個、蹼泳22個、健美3個、健美操2個、技巧5個、跑酷1個、輪滑3個；其中，奧項世界冠軍84個、非奧項世界冠軍110個。射擊、舉重、游泳、跳傘、蹼泳項目15人1隊22次創19項世界紀錄，其中奧項7人9次創7項世界紀錄、非奧項9人1隊13次創12項世界紀錄。

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