不滿WTT「不參賽便罰款」新規 樊振東、陳夢退出世界排名

樊振東宣布退出世界排名。（新華社資料照片）

中國乒乓球運動員樊振東、陳夢昨日先後在社交媒體發文，宣布將退出世界排名，目前已按照國際乒乓球聯合會和中國乒乓球協會的要求提交報告。談及退出原因，兩名世界冠軍均提到世界乒乓球職業大聯盟（WTT）最近出台「不參賽便罰款」的新規。對於兩人宣布退出世界排名，包括波爾和摩賈德等多位乒乓球名將都在社媒留言，送上祝福。

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香港文匯報報導，曾長期占據世界排名第一、截至今年12月於世界乒乓球男子單打排名中位列第六的樊振東，27日中午發文稱，「近日WTT頒布了不參賽就罰款的新規，個人實在無力承受但依然尊重國際組織，所以目前只能選擇退出世界排名。」聊聊數語立即引起坊間熱議。未料剛在巴黎奧運 獲得女子單打冠軍、同樣長期占據世界第一的位置，截至今年12月位列世界乒乓球女子單打第四的陳夢，也突然宣布退出世界排名。陳夢同樣坦言，在巴黎周期高強度的備戰過程中，自己的身心承受著巨大的壓力，目前還無法負荷每一次的高強度賽事，「我需要一段時間來調整自己的身體狀態以及根據身體因素對自己接下來職業生涯進行新的規畫。」

樊振東與陳夢相繼宣布退出世界排名的消息在網路上迅速發酵，眾多球迷紛紛發聲，嚴厲批評WTT實施的「不參賽即罰款」的新規，指責其為「霸王條款」，對運動員的權益構成嚴重侵犯。樊振東的資深球迷陳雨表示，WTT的新規明顯缺乏合理性，最起碼要保障運動員的基本休息，「連軸轉不僅不利於運動員的身心健康，更增加他們受傷的風險，絕對不能以犧牲運動員的身體健康為代價來換取比賽的順利進行」。

有記者查詢WTT 2024和2025年度賽事發現，部分賽程安排確實相對緊密，有的兩場賽事被安排在同一周的不同國家城市舉行。雖然這些賽事被冠以常規挑戰、冠軍、大滿貫或球星挑戰賽之名，未必如樊振東、陳夢同級別的球手都需參加，但這並非絕對。如2024年初，樊振東與王楚欽 便參加過常規挑戰賽。加之其他各級別非商業賽事，對運動員體能與精力要求確實苛刻。

在成都混合團體世界盃後，國際乒聯公布2025年WTT賽事手冊和球員行為準則。根據賽事手冊的最新規定，選手不得參加已退出、取消或棄權的同一周舉行的任何乒乓球賽事、俱樂部比賽或表演賽。對樊振東與陳夢而言選擇退出世界排名後，他們將失去直接入圍WTT系列國際賽事的資格，如果想再次參加，則必須要從支線賽、資格賽打起。

於巴黎奧運後正式退役的德國乒球名將波爾表示，樊振東在「經歷了這麼多勝利後，理應做回自己」。在巴黎奧運男單決賽高手過招最終輸給樊振東的瑞典 「六邊形戰士」摩賈德留言道：「有史以來最偉大（球手）之一，謝謝你（樊振東）所做的一切。」

●WTT退賽罰款 最高5000美元