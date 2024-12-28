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日童在深圳遇襲身亡案 時隔3個月兇手被起訴

中國新聞組／北京28日電
9月18日，深圳日本人學校一名男童遇刺身亡，民眾自發前去學校門前獻花。（路透）
9月18日，深圳日本人學校一名男童遇刺身亡，民眾自發前去學校門前獻花。（路透）

日本外相岩屋毅12月27日宣布，在廣東深圳殺害日本男童的中國籍男子，及在蘇州刺傷日本母子並殺害中國籍校車引導員女子的兇手都已被起訴。

日本共同社報導，岩屋毅27日在記者會上，就深圳市9月發生的日本男童遇襲身亡案表示，中國警方以殺人嫌疑逮捕的中國籍男子已被起訴。岩屋毅表示，中方的說明是案件詳情將在司法過程中變得明晰，稱「將繼續與中方密切溝通」。

關於發生在深圳的案件，一名日本人學校的男童（當時10歲）在上學途中被一中國籍男子刺死。有意見認為這是針對日本人的犯罪，中國有關部門說明稱是「偶發個案」。

6月發生在蘇州的案件中，在車站等待日本人學校校車的一名30多歲女性與學齡前男童被刀砍傷。作為校車引導員的中國籍女性被刺身亡。據日中關係消息人士稱，行凶男子案發前從外地來到蘇州，沒有工作也沒有家人，孤立感很嚴重。

蘇州、深圳的日本人學校，今年接連遭到中國籍歹徒持刀械攻擊，且都造成傷亡，除引發各界關注外，更成為中日關係的焦點議題，中國各地的日本人學校從此大幅加強安全措施，當地警方都派遣警力在校外加強警戒，尤以學生上下學時為重點。日本外相岩屋毅日前與中國外長王毅在北京會談時，曾當面要求中國確保境內日本人的安全。

日本 王毅

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