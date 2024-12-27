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京東2萬客服再加薪2個月 福利也升級 還送愛心巧克力

中國新聞組／北京27日電
員工拿著劉強棟送的巧克力拍照。（取材自揚子晚報）
員工拿著劉強棟送的巧克力拍照。（取材自揚子晚報）

繼京東公布2024年年終獎發放計畫後，京東集團日昨又宣布再次升級客服人員薪酬，實現全員平均漲薪兩個月。這也是在今年2月京東客服全員平均漲薪30%之後，又一輪的薪酬大幅上調。

極目新聞報導，據了解，京東對逾2萬名客服人員的相關福利政策也進行了全新升級，新增健康福利「商業補充醫療保險」、升級福利體檢標準和頻次、提升部分職場的住房補貼、加班餐及職場福利等。自2009年成立集約化客服中心以來，京東已累計為客服投入超過300億元人民幣。

為持續提升用戶體驗，京東不斷通過薪酬激勵制度、人才培訓及能力發展體系，進一步提升客服團隊的專業能力，為消費者提供超預期的服務。

京東方面表示，除了為全員繳納全額、足額的「五險一金」，京東建立了一套多維度的福利關懷和人才發展機制，讓員工日子過得更有希望、更加美好。

據接近京東的人士透露，京東集團創始人、董事局主席劉強東在京東年貨節開啟的第一天自掏腰包下單了8萬盒巧克力，給北京、宿遷、成都、武漢、大同等全國各地的京東員工送出了一份「新年冬日驚喜」，他戲稱，手指頭都點麻了。目前，各地員工已陸續收到來自東哥的愛心巧克力。

福利 醫療保險 武漢

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