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特斯拉人形機器人擺件開賣秒殺 二手平台價翻45倍

中國新聞組／北京27日電
特斯拉Tesla Bot人形機器人擺件。（取材自特斯拉官方App）
特斯拉Tesla Bot人形機器人擺件。（取材自特斯拉官方App）

特斯拉人形機器人Optimus還沒上市，迷你版擺件先被瘋搶，日昨，特斯拉Tesla Bot人形機器人擺件正式對外發售，定價199元人民幣（約27.3美元）。不過，僅不到15分鐘時間，在其官方APP、第三方電商平台官方旗艦店上，這款產品均宣告售罄，顯示「缺貨」、「下架」狀態，而二手交易平台已炒到近萬元人民幣。

來源：YouTube

藍鯨新聞報導，在某第三方電商平台特斯拉官方旗艦店上，該擺件顯示已售100+。其客服人員表示，確實被搶光了。

Tesla Bot擺件是按照特斯拉第二代人形機器人的1：10比例打造，由超過40個單獨零件構成，並具備20個關節點。無論是外觀還是動作設計，該擺件均與特斯拉的人形機器人極為相似。不過，這款Tesla Bot擺件僅為模型產品，並不具備電動功能。

在中國的某二手交易平台上，該擺件甚至被炒到9000元人民幣，約是原售價45倍，不過，更多標註588元人民幣、499元人民幣等二手價格。

據悉，今年11月中，該擺件就在北美市場在線商城上線了。售價方面，特斯拉美國官方商城是40美元，加拿大為55加元（約38.2美元），但不到24小時就被搶購一空。在eBay等二手交易平台上，購買Optimus機器人擺件的價格最高炒到1300美元。

特斯拉 Tesla 電商

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